Continua la SUPER offerta su Ring Intercom! Solo 50€ per rendere smart il citofono

Se desiderate regalare a voi stessi o a una persona cara, soprattutto in questo periodo di feste, un prodotto innovativo capace di cambiare il modo in cui interagite con la vostra casa e l'ambiente circostante, senza però spendere chissà quale cifra per ottenere ciò, allora sappiate che siete ancora in tempo per acquistare il citofono smart Ring Intercom di Amazon a soli 49,99€. L'offerta, attiva da ormai qualche giorno, sembra destinata a perdurare, almeno fino al 2 gennaio.

Ring Intercom, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque abbia provato i vantaggi e la semplicità d'uso di un prodotto smart per la casa, rimanendo esterrefatto, e vuole far diventare la propria abitazione ancora più intelligente, dovrebbe prendere in considerazione l'acquisto di questo citofono. Le sue funzioni lo rendono perfetto non solo come dispositivo smart, ma anche come un aggiornamento significativo per la sicurezza della propria casa.

Con la possibilità di comunicare con i visitatori e di aprire il portone da qualsiasi posizione desiderata, sarà possibile aumentare il controllo sull'accesso alla propria casa. Inoltre, la funzione di generazione di codici unici consentirà di concedere l'accesso solo a persone conosciute, utile quando si ricevono ad esempio consegne da corrieri affidabili.

La bidirezionalità dell'audio vi consentirà anche di dialogare con chiunque suoni al citofono, e se possedete un dispositivo con integrazione Alexa, potrete controllare i visitatori e aprire il portone con un semplice comando vocale. Insomma, con un'offerta così allettante, combinata con la facilità di installazione e utilizzo del prodotto, l'acquisto di Ring Intercom si rivela imprescindibile per coloro che mirano a rendere la propria abitazione smart al punto giusto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

