Star Comics annuncia Detective Conan: Wild Police Story

A una settimana di distanza da Lucca Comics la casa editrice Star Comics ha annunciato la prossima pubblicazione di una delle side story più amate dell’universo di Detective Conan dopo Zero’s Tea Time. Si tratta di Detective Conan: Wild Police Story di Gosho Aoyama e Takahiro Arai.

Detective Conan: Wild Police Story sarà composto da due volumi e nei prossimi mesi la casa editrice svelerà maggiori dettagli, compresa la data di uscita.

A proposito di Detective Conan: Wild Police Story

Detective Conan: Wild Plice Story è stato serializzato rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan da ottobre 2019 a novembre 2020, e in seguito i suoi capitoli sono stati raccolti in due volumi tankōbon.

Ambientato circa sette anni prima dell’inizio della storia principale, Detective Conan: Wild Plice Story racconta i sei mesi trascorsi da Amuro presso l’Accademia di Polizia.

Il manga si divide in due archi. Il primo arco si intitola Matsuda arc, vede protagonista Jinpei Matsuda, il poliziotto di Tokyo ucciso 3 anni prima dell’inizio della storia di Conan dall’esplosione di una bomba su una ruota panoramica e ha debuttato nell’ottobre 2019 per un totale di tre capitoli. Il secondo arco, Wataru arc, è incentrato su Wataru Date e ha debuttato nel febbraio 2020. Lo spin-off si è concluso nel novembre 2020. Shogakukan ha pubblicato il secondo e ultimo volume del manga nel dicembre 2020.

Vi ricordiamo che ad agosto la rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, aveva annunciato il prossimo adattamento anime dello spin-off. Non solo. Anche Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Meitantei Conan Zero no Tea Time di Takahiro Arai, che mettono in primo piano le vicende di altri personaggi di Detective Conan saranno trasposti in anime.

Inoltre l’anime principale, trasmesso in Giappone dal 1996 curato dalle emittenti TMS Entertainment (produttrice della serie), Nippon TV (NTV) e Yomiuri TV e trasmesso in Italia su Italia 1 il 13 maggio 2002, con 724 episodi o 776, visto che le puntate più lunghe sono state spezzate, è ora disponibile su Crunchyroll.

