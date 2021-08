MASHLE, una delle più recenti rivelazioni di Weekly Shonen Jump, irromperà in Italia a ottobre a suon di cazzotti e azioni spettacolari. Nato dalle intuizioni e dall’ironia di Hajime Komoto, questo shonen manga esplosivo mescola azione, commedia e magia, citando e parodizzando alcune tra le più famose narrative fantasy.

Star Comics annuncia Mashle Cream Puff Pack

In occasione della pubblicazione di questa nuova e stravagante serie, sarà disponibile dal 20 ottobre – una settimana prima dell’uscita del numero 1 e con circa un mese di anticipo rispetto all’uscita del numero 2 – il MASHLE CREAM PUFF PACK, il box che raccoglie in anteprima i volumi 1 e 2. A completare il tutto, una cartolina lenticolare in regalo!

Ecco di seguito un’anteprima del pacchetto:

Disponibile a tiratura limitata solo in fumetteria, questo pack è l’occasione perfetta per farsi una lauta scorpacciata del magico universo di MASHLE, tra incantesimi, stratagemmi, sonori ceffoni e… deliziosi bignè alla crema!

Inoltre, possiamo finalmente rivelare nuovi dettagli riguardo alle annunciate versioni Variant dei numeri 1 e 2.

MASHLE n. 1 MAGIC EDITION e MASHLE n. 2 MUSCLES EDITION arriveranno sugli scaffali delle fumetterie e librerie italiane e negli store online (escluse le edicole e il sito starcomics.com) rispettivamente il 27 ottobre e il 24 novembre – in contemporanea all’uscita delle versioni regolari – con due cover illustrate dal maestro Hajime Komoto e arricchite da effetti speciali! Ma attenzione, i due volumi saranno disponibili a tiratura limitata.

Mashle: tutte le versioni del 1° e 2° numero

MASHLE N. 1

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 224, € 4,50

Data di uscita: 27/10/2021 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822626189

MASHLE N. 1 MAGIC EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 224, con sovraccoperta

Data di uscita: 27/10/2021 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata

Isbn 9788822626417

Potete prenotare qui su Amazon il 1° numero.

MASHLE N. 2

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, € 4,50

Data di uscita: 24/11/2021 in edicola, fumetteria, libreria e store online

Isbn 9788822626479

MASHLE N. 2 MUSCLES EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 208, con sovraccoperta

Data di uscita: 24/11/2021 in fumetteria, libreria e store online a tiratura limitata

Isbn 9788822626493



Potete prenotare qui su Amazon il 2° numero.

Prima di chiuder ricordiamo che il manga ha già raggiunto in Giappone la sua metà in termini di narrazione (qui i dettagli). Inoltre, ecco a voi una sinossi: