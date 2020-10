Star Trek Discovery rinnovato per una Stagione 4

Star Trek Discovery, l’ultima iterazione televisiva dell’amato franchise fantascientifico, è stata rinnovata ufficialmente da CBS per una quarta stagione. A confermarlo sono stati i protagonisti Sonequa Martin-Green e Doug Jones e i produttori esecutivi e showrunner Alex Kurtzman e Michelle Paradise confermando anche che, a dispetto delle problematiche generate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, la produzione inizierà già a partire dal prossimo 2 novembre.

La terza stagione di Star Trek Discovery ha preso il via negli Stati Uniti il 15 ottobre su CBS: All Access e il 16 ottobre su Netflix per l’Italia.

Star Trek Discovery – dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione di Star Trek Discovery, l’equipaggio aveva dovuto affrontare un I.A. intenzionata ad estirpare la vita senziente nella galassia e un antagonista capace di viaggiare nel tempo. Nel finale di stagione poi c’era stato il colpo di scena con la Discovery sbalzata nel futuro, più precisamente nel 32° secolo ovvero un periodo completamente inesplorato nella continuity di Star Trek.

Nel trailer di Star Trek Discovery Stagione 3 scopriamo che l’equipaggio è atterrato su un pianeta abitato da vita intelligente ma 930 anni nel futuro sono un tempo molto lungo e infatti le cattive notizie sono dietro l’angolo: la Federazione è stata spazzata via durante un non meglio precisato evento. La missione della Discovery sembra quindi quella di indagare e ricostruire la Federazione stessa.

Intorno al franchise di Star Trek c’è molto fermento. Ha da poco debuttato la serie animata dal tono comico Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Picard è stata rinnovata per una seconda stagione ed in lavorazione ci sono Star Trek: Strange New Worlds con Anson Mount nei panni del Capitano Pike, Rebecca Romijn in quelli di Numero Uno e Ethan Peck in quelli di Spock; una serie con prtagonista la Sezione 31 con protagonista Michelle Yeoh e infine un’altra serie animata in computer grafica intitolata Star Trek: Prodigy che andrà in onda su Nickelodeon.