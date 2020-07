Star Trek: Discovery, annunciata la data di uscita della terza stagione

Recentemente CBS All Access ha pubblicato il trailer di annuncio della data di uscita della terza stagione di Star Trek: Discovery. La serie tornerà nella piattaforma di streaming statunitense il 15 ottobre e gli episodi usciranno settimanalmente.

A livello globale e in Italia, le prime due stagioni sono disponibili su Netflix. Finora ogni episodio è stato pubblicato il giorno dopo rispetto all’uscita americana e, a meno di cambiamenti improvvisi, sarà la stessa cosa anche per la terza stagione.

Proprio pochi giorni fa, nel corso del San Diego Comic-Con@Home, era stato organizzato, da CBS All Access, un panel proprio sull’universo di Star Trek. Durante l’evento virtuale era stata anche presentata la serie animata Star Trek: Lower Decks che arriverà negli Stati Uniti il prossimo 6 agosto. Il network statunitense ha anche annunciato di avere in programma la produzione di due spin-off di Discovery con uno dedicato alla Sezione 31 con protagonista Michelle Yeoh e uno dal titolo Strange New Worlds incentrato sulle avventure dell’Enterprise prima ancora dell’arrivo di Kirk.

Avevamo lasciato Star Trek: Discovery mentre la U.S.S Discovery attraversava un varco spazio-temporale verso un lontano futuro per fare in modo che l’intelligenza artificiale Control non prendesse il controllo di una sfera di dati aliena e diventare potentissima. Attualmente la Discovery, quindi, si trova a 900 anni nel futuro, in una nuova epoca mai descritta nel canone ufficiale di Star Trek.

Il cast di Star Trek: Discovery comprenderà ancora una volta Sonequa Martin-Green (Comandante Michael Burnham), Doug Jones (Comandante Saru), Anthony Rapp (Tenente Comandante Paul Stamets), Mary Wiseman (Guardiamarina Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dottor Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) e Michelle Yeoh (Philippa Georgiou).