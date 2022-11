Prime Video ha annunciato il giorno esatto di uscita del primo episodio di Star Trek: Picard 3 e il piano completo della stagione, dal numero totale di episodi al giorno della settimana in cui sarà disponibile una nuova puntata.

Star Trek: Picard 3 – tutto quello che sappiamo

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per 7 stagioni in Star Trek: The Next Generation. Insieme a Patrick Stewart, in Star Trek: Picard 3, che sarà anche l’ultima stagione della serie, troviamo LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd. Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award Amanda Plummer (Pulp Fiction), che sarà Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha puntato Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise.

Si uniscono al cast anche Mica Burton (Critical Role, Vampire: The Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) rispettivamente nei ruoli della Guardiamarina Alandra La Forge (figlia minore di Geordi La Forge, timoniere della U.S.S. Titan) e la Guardiamarina Sidney La Forge, (figlia maggiore di Geordi). Daniel Davis sarà di nuovo il Professor Moriarty, personaggio che ha già interpretato in Star Trek: The Next Generation.

Star Trek: Picard 3 – la data di uscita

La serie è prodotta da CBS Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, ed è distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution su Prime Video, al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. La prime due stagioni sono disponibili su Prime Video in più di 200 Paesi e territori nel mondo, mentre negli Stati Uniti sono distribuite da Paramount Plus.

Star Trek: Picard 3 sarà disponibile in tutto il mondo dal 17 febbraio 2023. In seguito, un nuovo episodio sarà disponibile ogni settimana su Prime Video. La stagione sarà composta da un totale di 10 episodi che concluderanno in modo definitivo la serie.