Star Trek: Prodigy sarà disponibile su Paramount+

Star Trek: Prodigy, la serie animata ambientata nell’amatissimo universo Star Trek, sarà disponibile negli Stati Uniti su Paramonut+. Quest’ultimo è il nuovo canale streaming della media company ViacomCBS, riportiamo di seguito la dichiarazione di Bob Bakish, Presidente e CEO di ViacomCBS.

“Nel panorama attuale dell’intrattenimento globale, ViacomCBS è l’unica media company a presidiare effettivamente tutte le dimensioni dell’universo streaming, con servizi gratuiti, premium e a pagamento. Il lancio di Paramount+ potenzia la nostra strategia con una leva ulteriore: una piattaforma a pagamento che sarà il punto di riferimento per i consumatori, in quanto capace di offrire, in un solo spazio, una montagna di intrattenimento, notizie e sport. Guardando al futuro, credo che ViacomCBS sia nella posizione di utilizzare al meglio il valore dei propri asset e competenze (dagli studios di livello globale alla qualità della nostra sterminata libreria di contenuti multimediali), per cogliere tutte le opportunità che il mercato globale dello streaming prospetta”.

La serie Star Trek: Prodigy sarà composta da venti episodi e Kate Mulgrawe doppierà il capitano Kathryn Janeway. Non sappiamo, però, la data di lancio della nuova opera del franchise, ma la media company ha reso pubblica la prima immagine che trovate di seguito.

Scritta dagli sceneggiatori di Trollhunters Kevin e Dan Hageman e da Ramsey Naito, la regia di Star Trek: Prodigy è stata affidata a Ben Hibon (Codehunters), mentre la realizzazione della serie è di Eye Animation Productions, il nuovo settore dedicato all’animazione di CBS Television Studios, in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman e Heather Kadin saranno i produttori esecutivi, così come Katie Krentz, Rod Roddenberry, Trevor Roth e i fratelli Hageman, con Aaron Baiers come co-produttore esecutivo.