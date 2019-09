Star Wars: in arrivo il Triple Force Friday Global Reveal Livestream

Il Triple Force Friday Global Reveal Livestream sarà un evento live in cui saranno mostrati in anteprima tutti i nuovi prodotti legati a Star Wars

Al via il conto alla rovescia per il Triple Force Friday, l’evento che lancerà globalmente le nuove linee di prodotti dedicati a Star Wars. Questo evento molto atteso da appassionati e collezionisti sarà anticipato dal Triple Force Friday Global Reveal Livestream: una diretta speciale, con ospiti d’eccezione, in cui sarà possibile avere una panoramica dei nuovi prodotti di Star Wars.

Il Force Friday, da qualche anno a questa parte, è un evento dedicato agli appassionati di Star Wars, in cui si celebra il nuovo merchandising che verrà realizzato per promuovere l’uscita dei nuovi episodi della saga. Negli scorsi anni il Force Friday è stato animato da un’incredibile caccia al tesoro e da altre attività che sono state in grado di coinvolgere la community globale.

L’evento Triple Force Friday Global Reveal si svolgerà giovedì 26 settembre alle ore 20:00 italiane su youtube.

Collegandosi al canale ufficiale di Star Wars (clicca qui) sarà possibile assistere alla presentazione delle nuove linee dedicate all’univesro di Star Wars e che comprenderanno il film Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, la serie tv Disney+ The Mandalorian, e il videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order.

Oltre ai prodotti che saranno dedicati ai nuovi personaggi della saga, come Zorii, Jannah, Il Mandaloriano, e molti altri, questo reveal sarà l’occasione per poter dare un’occhiata a tutte le novità in arrivo. Si tratterà di un’ampia gamma di articoli che includeranno varie categorie merceologiche, tra cui giocattoli, abbigliamento, accessori, libri, videogiochi, articoli tecnologici e per la casa.

L’evento sarà trasmesso direttamente dal Pinewood Studios di Londra, famoso teatro di posa che ha ospitato le riprese di moltissimi film di successo, tra cui alcuni film di 007, Star Wars: Il risveglio delle Forza e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

La diretta sarà presentata da Warwick Davis (Wicket in episodio VI) e vedrà alternarsi nei vari interventi diversi attori, chiamati a presentare i nuovi prodotti.

Gli attori che parteciperanno al livestream saranno moltissimi: dal cast di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ai protagonisti di The Mandalorian fino ai doppiatori di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Questa diretta su youtube servirà a dare il via al conto alla rovescia che porterà al Force Friday il prossimo 4 ottobre. Tra le varie attività che avranno luogo quest’anno ci saranno vendite di mezzanotte e moltissime altre sorprese, che verranno rivelate nei prossimi giorni.