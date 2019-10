Star Wars: indiscrezioni (e spoiler) sui nuovi prodotti dedicati alla saga

Star Wars News rivela informazioni e indiscrezioni sui nuovi giocattoli dedicati alla saga creata da George Lucas

Inutile negarlo: se c’è una cosa che non manca mai di muovere l’ambiente della cultura Pop quella è senza dubbio l’uscita di una qualunque notizia legata alla saga di Guerre Stellari.

I fan saranno quindi contenti di sapere che nuove, interessanti, informazioni sui giochi legati alla famosa serie partorita dalla mente di George Lucas sono apparse sul sito Star Wars News e che il modo in cui sono scritte potrebbe fornire qualche indizio su quello che potremmo trovare nel prossimo film!

La prima descrizione fornita riguarda proprio Kylo Ren di cui viene detto che “Come Lord Supremo del Primo Ordine, Kylo Ren possiede più potere che mai. Tuttavia, Ren continua a cercare i segreti della Forza nelle profondità del Lato Oscuro”.

Uno dei nuovi prodotti relativi a questo oscuro jedi, un FunkoPOP!, conferma inoltre che il Tie Fighter di Kylo sarà effettivamente conosciuto con il nome di Whisper (Sussurro). L’onore di questa scoperta va ad un utente twitter che “agisce” sotto il nickname di @_selenejade che per primo ha colto questo piccolo dettaglio.

Tra le nuove uscite sarà presente anche un Sith Trooper. Qui viene detto che “Nel tentativo di conquistare la galassia, il Primo Ordine prepara un esercito di soldati d’elite che prende ispirazione e potere da un’oscura e antica eredità”

A seguire, ma non certo per importanza o interesse, viene data anche qualche informazione su The Mandalorian, sebbene diverso materiale promozionale sia già apparso è inutile negare che avere qualcosa in più non può che far piacere. Questo nuovo personaggio viene descritto come “Il suo corpo è protetto da un’armatura in beskar (noto anche come ferro mandaloriano), il suo volto celato dietro un visore a forma di T, il suo passato avvolto dal mistero. Il Mandaloriano è pronto per la battaglia e silenzioso, un eccezionale cacciatore di taglie che si muove in una galassia sempre più pericolosa”

Infine ci vengono date notizie dell’action figure di Cal Kestis: “’ordine 66 e costretto a vivere nascosto. Insieme ad droide esploratore classe BD-1, inizierà un viaggio nel tentativodi ricostruire l’Ordine dei JUn padawan Jedi durante la guerra dei Cloni, è sopravvissutto alledi cercando di evitare la terribile Inquisizione imperiale.”

Sempre sul sito Star Wars News, giusto per aumentare l’hype, veniamo anche a sapere che nuovi prodotti saranno disponibili sul mercato dal 4 ottobre, data del Triple Force Day: Rey, Zoril Bliss, Sith Jet Trooper, R2-D2, BB-8 e D-0.