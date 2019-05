Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbe arrivare al cinema

Il gioco di ruolo Star Wars: Knights of the Old Republic potrebbe diventare uno dei prossimi film ufficiali di Star Wars, dando origine a una nuova trilogia.

In molti ricorderanno Star Wars: Knights of the Old Republic, il gioco di ruolo targato BioWare uscito su PC e Xbox diversi anni fa. A quanto pare, proprio l’RPG basato sulla saga di George Lucas diventerà uno dei prossimi film ufficiali di Star Wars, dando origine (pare) a una nuova trilogia.

Il portale Buzzfeed ha infatti reso noto in anteprima che Laeta Kalogridis, già collaboratrice di James Cameron per Avatar (oltre ad aver lavorato a Shutter Island e Alita: Angelo della Battaglia) si occuperà dello script di Knights of the Old Republic. Al momento i dettagli scarseggiano, sebbene chiunque abbia giocato al titolo originale ricorderà senza ombra di dubbio le basi della trama.

Tratta da Vanity Fair

Le vicende prendevano luogo all’incirca 4.000 anni prima della trilogia originale, e vedevano protagonista il giocatore nei panni di un guerriero della Forza, impegnato a ritrovare la giovane Jedi Bastila Shan. Sulle loro tracce il temibile Darth Malak, allievo del Signore Oscuro dei Sith, Darth Revan. Il gioco ricevette anche un sequel nel 2004, Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, realizzato da Obsidian Entertainment perLucasArts.

Non è chiaro se Disney e Lucasfilm rispetteranno la trama originale, sebbene sembra che la trilogia in questione non abbia nulla a che vedere con quella scritta da David Benioff – D.B. Weiss (autori dell’ultima, discussa stagione di Game of Thrones) e attualmente in pre-produzione.

Vi ricordiamo in ogni caso che la saga di Guerre Stellari tornerà sul grande schermo a fine anno, più precisamente a dicembre, con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, ultimo episodio della nuova trilogia nata con Il Risveglio della Forza e proseguita con Gli Ultimi Jedi.

Diretto da J.J. Abrams, nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd e Lupita Nyong’o.