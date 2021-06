Star Wars: nuova collezione moda da Columbia Sportswear

Non è la prima volta che la Columbia Sportswear e Disney/Lucasfilm collaborano, infatti hanno già lanciato una serie di collezioni di giacche in edizione limitata di Star Wars nel corso degli anni, ma quello che distingue questa nuova collezione dalle altre è il fatto che si tratta di un abbigliamento estivo, perfetto per la spiaggia o per le battute di pesca.

La nuova collezione ispirata a Star Wars

La nuova collezione si chiama The Outer Rim Collection e combina elementi iconici della saga di Star Wars con il comfort e le prestazioni di Columbia PFG e sembra perfetta per chiunque voglia partire per un viaggio all’insegna dell’avventura!

La linea di abbigliamento fa parte della linea di camicie Super Tamiami della Columbia Sportswear che presenta veicoli e personaggi mescolati in un tema della giungla.

La linea prevede camicie dedicate a uomini, donne e bambini, ognuna di esse con le proprie particolarità.

Le camicie sono caratterizzate da un’accattivante stampa tropicale perfetta per l’estate; il tessuto leggero include ventilazione posteriore, traspirazione avanzata nonché protezione solare Omni-Shade UPF 40, Omni-Wick quick dry e una striscia di velcro portacanne per la pesca, un modo geniale per combinare le vostre passioni, ovvero l’amore per il franchise di Star Wars e la pesca. Per quanto riguarda il materiali, si tratta di poliestere 100,0% riciclato.

Inoltre la stampa riporta gli X-Wings, il Millennium Falcon, Darth Vader, Stormtroopers e molti altri nascosti nella fitta vegetazione. A colpo d’occhio, notare che le camicie sono a tema Star Wars, potrebbe risultare difficile.

Dove si possono acquistare le camicie?

La linea di camicie Star Wars x Columbia Outer Rim Collection Super Tamiami è disponibile sul sito di Columbia dalle 9pm del 3 giugno, in edizione limitata, per cui, se volete iniziare a fare gli acquisti per l’estate, questo è il momento opportuno. I prezzi variano tra i 45 e i 65 dollari.

Se siete fan della saga di Star Wars vi consigliamo di comprare il Cofanetto con la Saga di Skywalker completa disponibile su Amazon!