Star Wars: Rogue Squadron, Patty Jenkins ci aggiorna sul film

L’universo di Star Wars tornerà nei prossimi mesi in una serie di progetti dedicati sia al grande che al piccolo schermo: tra questi, vi è anche il film diretto da Patty Jenkins, regista di Wonder Woman e relativo sequel, chiamato Star Wars: Rogue Squadron. Nonostante non si abbia ancora una data di uscita ufficiale nei cinema di tutto il mondo, i lavori procedono spediti, visto che la sceneggiatura della nuova pellicola sarebbe quasi pronta.

Jenkins ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter (qui la notizia originale) che stava lavorando al film già da mesi, prima ancora dell’annuncio ufficiale avvenuto in occasione del Disney Investor Day 2020. La cineasta si è inoltre dichiarata davvero entusiasta della storia, considerano anche che il prossimo capitolo di Star Wars sarà il grande ritorno sul grande schermo della serie, dopo anni di pausa e diverse serie TV a ingannare l’attesa, oltre purtroppo a un’emergenza sanitaria mondiale che ha inevitabilmente rallentato ogni cosa.

A dicembre dello scorso anno Patty Jenkins rivelò che lei e il suo team erano in una fase decisamente avanzata del completamento della trama, definita molto lunga, tanto che sarebbero serviti ancora molti mesi di lavoro prima di arrivare a un primo, vero traguardo. Ricordiamo che dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia uscito nel 2019 (qui in offerta speciale), i piani di Disney relativamente al franchise ideato da George Lucas sono drasticamente cambiati: una risposta non troppo entusiasmante da parte dei fan, specie per quanto riguarda i film spin-off slegati dal filone principale, hanno fatto propendere per un rimescolamento dei progetti di prossima uscita.

Dopo la serie live action di successo The Mandalorian, da maggio è stato il turno dello show animato Star Wars: The Bad Batch, cui seguiranno The Book of Boba Fett (dicembre 2021), Star Wars Visions, Star Wars Andor e, ultima ma non meno importante, la serie dedicata al personaggio di Obi-Wan Kenobi, interpretato nuovamente da Ewan McGregor. Star Wars: Rogue Squadron dovrebbe in ogni caso arrivare nelle sale cinematografiche americane nel corso del 2023.