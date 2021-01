Star Wars: The High Republic: presentati i Nihil

Un paio di mesi fa si è tenuto l’Investor Day della Disney durante il quale sono stati rivelati i principali progetti relativi alle proprietà intellettuali della società, tra cui appunto Star Wars. Uno degli annunci più importanti riguarda la volontà di espandere l’universo della saga andando a esplorare con varie opere la cosiddetta Alta Repubblica (High Republic), ovvero il periodo storico che si colloca approssimativamente 200 anni prima degli eventi della saga degli Skywalker.

Questo progetto, in precedenza conosciuto col nome in codice “Project Luminous“, è stato avviato nel 2018 e coinvolgerà vari medium: dai romanzi e fumetti alle serie TV (come The Acolyte).

Per introdurre questo nuovo periodo, Lucasfilm ha iniziato a pubblicare sui propri social una serie di corti animati. Un un modo per gli utenti di dare un’occhiata agli elementi narrativi che costituiranno il progetto The High Republic.

Nel video che vi riportiamo di seguito vengono presentati i Nihil. Questi sono un’organizzazione criminale che opera principalmente attorno all’Orlo Esterno dell’Alta Repubblica, in particolare approfittando delle persone che sono state messe in pericolo dal Grande Disastro: una tragedia in cui una grande nave da carico, nota come Legacy Run, si scontrò con un oggetto mentre si trovava nell’iperspazio; lo scontro causò la dispersione di numerosi detriti, compresi i carichi e gli alloggi dei passeggeri, alla velocità della luce per tutta galassia e causando danni ingenti su larga scala.

Inizialmente i Nihil erano per lo più predoni anarchici, ma nel tempo sono diventati sempre più organizzati grazie all’accesso ai motori Path. Questi consentono alle navi Nihil di viaggiare attraverso l’iperspazio in un modo tale da consentirgli di apparire dal nulla praticamente ovunque. La cerchia di coloro che controllano questi motori Path, definiti Eye of the Nihil, hanno diritto a una percentuale su ogni assalto dei predoni che li utilizzano.

I Nihil fungeranno quindi da antagonisti, rappresentando una fazione decisamente caotica e molto meno strutturata rispetto all’Impero o il Primo Ordine. Nonostante questo, la loro organizzazione continua a ottenere potere e potrebbe tramutarsi in un’arma capace di travolgere persino l’Ordine Jedi e distruggere la Repubblica.

Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione, soprattutto considerando i conflitti interni che questi pirati spaziali potrebbero potenzialmente sviluppare.