Nella giornata di ieri è stato diffuso su Disney+ il sesto e ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi, serie TV che ha visto Ewan McGregor riprendere i panni del leggendario maestro Jedi interpretato nella trilogia prequel di Star Wars. Sebbene sia stata concepita come una serie limitata, una seconda stagione è ancora del tutto possibile.

Una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi è ancora possibile

trailer di Obi-Wan Kenobi

A stuzzicare i fan ci ha pensato la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy che, in una recente intervista, ha spiegato come il futuro di Obi-Wan dipenda dalla reazione dei fan. Queste le sue parole: “Abbiamo pensato allo show come un qualcosa di limitato, ma se ci fosse una grande richiesta da parte del pubblico per avere nuove storie su Obi-Wan, faremo senz’altro una riflessione. Tutto è possibile, quindi staremo a vedere“.

La serie è ambientata 10 anni dopo Episodio 3: La Vendetta dei Sith e ha permesso ai fan di assistere a un nuovo scontro tra Obi-Wan e il suo ex allievo Anakin Skywalker, ormai trasformatosi in Darth Vader. A interpretarlo ci ha pensato ancora una volta Hayden Christensen, che ha ammesso di essersi allenato duramente per tornare nella parte.

Dal punto di vista della timeline, dunque, ci sarebbe ancora spazio per nuove storie su Obi-Wan prima di arrivare alla versione di Sir Alec Guinness in Episodio IV: Una nuova speranza, ma la preoccupazione dei fan è quella di trovarsi dinnanzi a un qualcosa di forzato.

Obi-Wan Kenobi ha debuttato su Disney+ il 27 maggio, suscitando reazioni miste tra i fan della saga. C’è chi ha trovato lenti e inutili i primi episodi, criticando diverse scelte di sceneggiatura e alcuni retcon lampanti, chi invece ha apprezzato il percorso di consapevolezza e crescita del maestro Jedi, culminato negli ultimi due episodi.

Nella serie c’è stato anche il debutto in live action del Grande Inquisitore, personaggio comparso nella serie animata Star Wars Rebels e interpretato da Rupert Friend.