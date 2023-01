Il ritorno in pianta stabile di Vince McMahon sembrerebbe aver scatenato un effetto domino in WWE. Come un fulmine a ciel sereno è appena piombata sui social la notizia delle dimissioni di Stephanie McMahon dal ruolo di Co-CEO e Chairwoman della Compagnia. Rimarrà dunque soltanto Nick Khan al comando, mentre suo padre Vince è stato nuovamente eletto Executive Chairman of the Board. L’annuncio è arrivato da Stephanie in persona con un breve, ma eloquente comunicato su Twitter.

Stephanie McMahon lascia la WWE, non sarà più Co-CEO

Circa 8 mesi fa avevo deciso di assentarmi e, nel giro di poche settimane, ho avuto in maniera inaspettata l’opportunità di una vita. Ho avuto il privilegio di tornare in WWE nel ruolo di Co-CEO e Chairwoman. Non posso esprimere a parole quanto sia stata orgogliosa di aver guidato la più grande Compagnia al mondo e aver lavorato con un leadership team fantastico e uno dei più grandi executive che abbia mai conosciuto, il mio Co-CEO Nick Khan. Il nostro fondatore, Vince McMahon, è tornato come Executive Chairman e sta portando avanti un entusiasmante processo strategico per cercare nuove alternative. E assieme alla leadership di Nick Khan e alla creatività di Paul Levesque come Chief Content Officer, sono sicura del fatto che la WWE possa essere il posto ideale per continuare a esplorare nuovi orizzonti e massimizzare il valore degli shareholder.

Stephanie ha poi concluso la sua nota spiegando come, da ora in avanti, passerà dall’altro lato della barricata, rimanendo una semplice fan e ringraziando tutto il team, le superstar della WWE e i fan. Per il momento, dunque, rimane confermato il ruolo di Paul “Triple H” Levesque come capo del reparto creativo della WWE, ma i fan iniziano a preoccuparsi per il suo futuro, temendo un ritorno di Vince McMahon a pieno regime. La sua rimane una delle figure più controverse e discusse all’interno del mondo dell’intrattenimento americano, e non solo.

Vince McMahon aveva annunciato il ritiro dalle scene durante l’estate scorsa per via di numerose accuse a sfondo sessuale nei suoi confronti. Un suo ritorno era però nell’aria e, dati questi numerosi cambi strategici, continuano a intensificarsi le voci secondo cui Vince sia tornato per accelerare il processo di vendita della WWE. Tra i potenziali acquirenti ci sono anche veri e propri colossi dell’entertainment come Netflix, Amazon e Disney.