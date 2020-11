Stephenie Meyer amplierà la saga di Twilight?

Grazie al successo di Midnight Sun di Stephenie Meyer, il racconto di Twilight dalla prospettiva di Edward Cullen, potrebbero esserci più libri della serie in arrivo.

Pubblicato nel mese di Agosto, Midnight Sun ha rapidamente venduto più di un milione di copie solo in Nord America durante la sua prima settimana di uscita. Durante un evento virtuale con Books-A-Million, Stephenie Meyer ha rivelato di avere intenzione di scrivere altri due libri della serie, anche se non è ancora sicura che ciò avverrà, dato che l’autrice si sta al momento concentrando sulla creazione di nuovi mondi.

Ci sono altri due libri che penso di voler scrivere ambientati nel mondo (di Twilight). Li ho delineati e penso di aver finito di scrivere il primo capitolo del primo, quindi so che c’è (questa possibilità). Non sono però pronta a farlo in questo momento, voglio fare qualcosa di nuovo. Per me, molta della gioia di scrivere viene dalla creazione e voglio davvero creare un nuovo mondo e nuove regole e una nuova mitologia. La mitologia è la mia specialità.