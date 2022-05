Chi saranno i villain di Stranger Things 4? Il quarto capitolo della serie cult di Netflix arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 27 maggio, quando sarà resa disponibile la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, che vedrà la propria conclusione con la seconda parte caricata su Netlfix a partire dal 1 luglio. Sin dalla sua prima apparizione su Netflix nel 2016, Stranger Things è stata caratterizzata da un parterre di villan che ha unito presenze demoniache a ben più terreni cattivi, dall’inquietante demogorgone al non meno pericoloso dottor Brenner. Da quanto abbiamo potuto vedere nel trailer di Stranger Things 4, i quattro intrepidi protagonisti si ritroveranno ad affrontare non solo nuove, tremende minacce, ma anche vecchie conoscenze.

Con l’evoluzione tematica della serie, sostenuta da un racconto che valorizzava anche la crescita dei protagonisti, le precedenti stagioni di Stranger Things hanno consentito ai Duffer Bros di introdurre una varietà di cattivi che non si limitavano solamente a spingere sull’elemento sovrannaturale, ma hanno voluto mostrare anche la pericolosità di umani senza scrupoli, creano un’intrigante sinergia tra paranormale e dimensione terrena. Non solo demogorgone e Mind Flyer, quindi, ma anche scienziati senza scrupoli e spie sovietiche, andando a toccare anche tematiche radicate profondamente nel periodo storico in cui è ambientata Stranger Things.

Chi saranno i villain di Stranger Things 4?

STRANGER THINGS. (L to R) Finn Wolfhard as Mike WHeeler, Noah Schnapp as Will Byers and Millie Bobby Brown as Eleven in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Dr. Brenner

Matthew Modine tornerà nei panni del Dr. Brenner, lo scienziato capo dei laboratori di Hawkins in cui venivano compiuti i terribili esperimenti cui era sottoposto la giovane Undici. Amorale, focalizzato sulle proprie ricerche sulle capacità extrasensoriali dei piccoli affidati alle sue sperimentazioni, Brenner era il cattivo della prima stagione, figura inquietante che braccava la fuggitiva Undici, con cui aveva stretto una versione distorta di una relazione genitoriale. Considerata come la sua figura sia profondamente legata ai poteri di Undici, Brenner è uno dei potenziali villain di Stranger Things 4, un ritorno che non solo potrebbe fare luce sulle origini e i poteri di Undi, ma cementare anche alcuni aspetti della lore della serie.

I russi

Considerato il finale della terza stagione di Stranger Things, non possiamo certo dimenticare i russi, avversari che nella precedente stagione hanno dato filo da torcere ai nostri eroi. D’altronde, con Hopper prigioniero in Siberia, la presenza del ‘pericolo rosso’ non poteva venire meno. Anche nell’eventualità tornino i russi, non dovremmo rivedere il killer Grigori, non tanto perché sconfitto da Hopper, quanto perché il personaggio non ha riscosso particolare successo, venendo etichettato come una sorta di macchietta dei tipici canoni degli action movies anni ’80. Grigori aveva comunque completato il proprio ruolo, lasciando comunque aperta la storyline che potrebbe riportare in azione la fazione russa, complice la detenzione in Siberia di Hopper.

Vecna

Se nella prima stagione della serie il demone fuggito dal Sottosopra era stato ribattezzato con il nome di un mostro di D&D, anche uno dei villain di Stranger Things 4 potrebbe avere una simile sorte: Vecna. Di lui sappiamo che potrebbe esser uno dei primi esperimenti tenutisi nei laboratori di Hawkins, che dopo esser stato mandato nel Sottosopra, non è riuscito ad abbandonarlo, divenendo invece il gigantesco essere che ora domina il mondo soprannaturale. Non si hanno notizie sui suoi poteri, ma possiamo suppore che sarà il main villain di Stranger Things 4.