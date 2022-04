La quarta stagione di Stranger Things è una delle più attese future uscite di Netflix. La serie dei Duffer Bros, prodotto di punta del servizio streaming, ha subito un rallentamento nella produzione della sua quarta stagione, per via della pandemia, obbligando i fan ad attendere tre anni dopo il finale della terza stagione per scoprire, un’attesa che sarà facilmente perdonata considerato che al cast si è unito una leggenda della cinematografia horror: Robert Englund. Una delle protagoniste di Stranger Things, Natalia Dyer, ha commentato la presenza di Robert Englund, svelando come sia stata un’esperienza incredibile.

Stranger Things 4: Natalia Dyer (Nancy) racconta l’esperienza con Robert Englund

Pur non sapendo esattamente quale ruolo avrà Robert Englund in Stranger Things, la sua presenza è comunque un motivo di grande interesse per i fan del cinema horror. Negli anni ’80, Englund è diventato una leggenda del cinema di genere dando vita Freddy Kruger, il protagonista di Nightmare on Elm Street, divenuto una vera e propria icona della pop culture. Englund, nel corso della sua carriera, ha dimostrato a proprio agio nei panni di villain, il che porta a chiedersi se non chi sia proprio lil misterioso volto privo di occhi che si vede nel trailer della quarta stagione di Stranger Things, la cui somiglianza con Robert Englund è evidente.

Lavorare con Englund è stata un’esperienza unica secondo Natalia Dyer, che ha confidato questo su pensiero a Screen Rant:

“Sono stata davvero fortunata a poter lavorare con lui. Non so esattamente quanto posso dire di questo specifico argomento, ma posso dire che è stato incredibile. Ha mostrato un grande entusiasmo per il suo ruolo, onestamente è stato un vero onore vederlo all’opera, era adorabile. Ovviamente era forte, e il ruolo che interpreta è estremamente interessante. Non posso dirvi molto a riguardo, ma è stato fantastico. Così adorabile e gentile, e ha dato vita a una performance stupefacente. Sono davvero ansiosa di vederla sullo schermo”

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things arriverà su Netflix dal 27 maggio.