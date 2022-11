Il co-showrunner Ross Duffer, ha rivelato che tutte le trame dei personaggi centrali dello show saranno concluse entro la fine di Stranger Things 5. La prossima stagione della celebre serie di Netflix sarà un “ritorno” agli inizi e, in un modo o nell’altro, sarà secondo i creatori il culmine dell’intero arco narrativo.

Stranger Things 5, la prossima stagione sarà il “culmine” della serie secondo Ross Duffer

Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sui nuovi archi narrativi dei personaggi in Stranger Things 5, nel corso di un panel sulla serie di Stranger Things, Duffer ha dichiarato:

Abbiamo così tanti personaggi ora, la maggior parte che sono ancora in vita. È importante concludere i loro archi narrativi, poiché molti di questi personaggi sono cresciuti dalla prima stagione. Quindi è un atto di equilibrio tra dargli il tempo di completare gli archi dei loro personaggi e anche legare queste questioni in sospeso. Oltre a fare le nostre rivelazioni finali.

Lui e suo fratello gemello, Matt, che hanno ideato la serie Netflix, vedono l’imminente quinta stagione come “una specie di culmine di tutte le stagioni“. Si sa ancora poco altro nel complesso della quinta stagione di Stranger Things, ma gli sceneggiatori hanno lasciato cadere alcune indiscrezioni, come il titolo del primo episodio: “Capitolo uno: The Crawl“. Inoltre, l’attore David Harbour ha recentemente condiviso le sue speranze per il destino del suo personaggio, Jim Hopper:

Hopper è qualcuno che ne ha passate tante. Penso che meriti la pace, quindi mi piacerebbe vedere che la ottenga.

Ross Duffer ha anticipato che i nuovi episodi saranno una sorta di richiamo alla prima stagione, spiegando che ciò che stanno cercando di fare sia tornare “un po’ all’inizio, con i toni della [stagione 1] .” Ciò comporterà che, oltre a concludere tutti gli archi narrativi dei personaggi principali originari, Matt e Ross promettono di evitare di aggiungere nuovi personaggi a Stranger Things per gli episodi finali. “Stiamo cercando di non farlo in modo da poterci concentrare sui personaggi principali”.

La nuova stagione non ha ancora una data di uscita. Ma all’inizio di quest’anno, Harbour ha teorizzato che la nuova stagione uscirà nel 2024 “sulla base del nostro track record“. L’attore ha anche ipotizzato che le riprese si svolgeranno nel 2023, aggiungendo “Stanno finendo di scriverlo quest’anno, hanno bisogno di prepararsi e cose del genere, quindi si spera che da quest’anno iniziamo almeno“.