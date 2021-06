Stranger Things: un podcast dedicato a Robin

Netflix ha annunciato un nuovo podcast ispirato alla backstory di Robin Buckley, protagonista di Stranger Things, interpretata da Maya Ray Thurman Hawke.

Questa notizia giunge in concomitanza con l’annuncio che la stagione 4 di Stranger Things vedrà quattro nuovi membri del cast. Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) è attesa nei panni di Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) nel ruolo di Patrick, una star del basket di Hawkins piena di talento e molto amata dai suoi amici, Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) interpreterà Ms. Kelly, una consulente di orientamento che si preoccupa per i suoi studenti e, infine, Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) avrà il ruolo di Chrissy, capitano delle cheerleader nonché ragazza più popolare della scuola.

Stranger Things: il nuovo podcast

Il podcast si intitola Rebel Robin: Surviving Hawkins ed è scritto e diretto da Lauren Shippen. Sarà diviso in 6 parti e avrà come protagonisti Hawke e Sean Maher (la voce di Nightwing in Firefly).

La sinossi ufficiale di Rebel Robin: Surviving Hawkins recita,

L’insegnante preferito di Robin, il signor Hauser, le offre la sua classe se mai avesse bisogno di un posto tranquillo per pranzare lontano dallo stress della scuola. Nei mesi successivi, Robin e Hauser si incontrano regolarmente per discutere di filosofia, libri, amicizia, indipendenza e dell’inquietante numero di film di Tom Cruise nel 1983. Una storia di coming of age sulla lotta per essere diversi in una piccola città, Surviving Hawkins esplora come imparare ad essere noi stessi sia davvero la cosa più coraggiosa che possiamo fare, perché tira fuori il mostro più spaventoso di tutti: il giudizio delle altre persone.

Il nuovo podcast debutterà il 29 giugno, con nuovi episodi in anteprima settimanale.

Lo stesso giorno uscirà un nuovo romanzo di accompagnamento su Robin scritto da A.R. Capetta. Il libro, intitolato Rebel Robin, darà ai fan un’idea della vita di Robin prima che la ragazza incontrasse Steve Harrington nella terza stagione di Stranger Things, e seguirà la studentessa della Hawkins High School mentre cerca di raccogliere abbastanza soldi per viaggiare in Europa per l’estate.

Guardate il trailer del podcast, pubblicato questa settimana sul canale YouTube di Netflix:

A proposito di Stranger Things

Creata dai fratelli Matt e Ross Duffer, Stranger Things è una serie originale Netflix interpretata da Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke.

Attualmente è in produzione Stranger Things 4 che vede il ritorno degli attori con qualche nuova aggiunta. Non si conoscono molti dettagli della trama a parte che riprenderà la narrazione da dove si era interrotta, fornendo anche una spiegazione al quesito che riguarda cosa è successo allo sceriffo Hopper, che abbiamo visto l’ultima volta in un campo di prigionia russo. A questo nostro articolo potete guardare il trailer della quarta stagione.

