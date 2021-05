Studio Khara mette a tacere le voci sul prossimo lavoro di Hideaki Anno

Recentemente su Internet hanno iniziato a circolare delle voci secondi cui Hideaki Anno potrebbe lavorare a un nuovo film con lo Studio Khara, lo studio di animazione responsabile del film conclusivo del franchise di Evangelion, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban), ma i creatori sono stati rapidi nel smentire tali voci.

Hideaki Anno non farà nessun nuovo film con lo Studio Khara

Le voci hanno iniziato a prendere vita quando un membro “senza nome” dello Studio Khara aveva dichiarato in un’intervista che Hideaki Anno stava lavorando a un film che sarebbe stato un “ritorno” di un classico franchise anime, lasciando molti fan a chiedersi quale potesse essere questo nuovo progetto. Sfortunatamente, sembra che questa voce non fosse reale, dato che Khara si è affrettato a denunciare la notizia come falsa. Hideaki Anno quindi non sta lavorando a nessun nuovo progetto per lo studio, e nemmeno è all’opera su una possibile rivisitazione di un classico.

Shin Godzilla è stato l’ultimo film live-action in cui Hideaki Anno ha avuto un ruolo significativo, con il quale ha portato in Giappone una nuova versione, molto più realistica, del re dei mostri.

Di prossima uscita rimangono Shin Ultraman, che doveva essere lanciato quest’anno, ma che è stato poi ritardato a causa dello stato di emergenza che il Giappone ha dovuto emanare per combattere la pandemia e Shin Kamen Rider previsto per il 2023.

A proposito di Evangelion 3.0+1.0

Evangelion 3.0+1.0 è il quarto e ultimo film del progetto Rebuild of Evangelion e ha debuttato in Giappone lo scorso 8 marzo, dopo una serie di ritardi dovuti alla pandemia che ne hanno posticipato l’uscita. Il film avrebbe dovuto debuttare lo scorso 27 giugno 2020.

Durante tutta la sua permanenza nelle sale cinematografiche il film ha raggiunto cifre da record che lo hanno piazzato in testa alla classifica dei film più remunerativi del franchise. Evangelion 3.0+1.0 è riuscito persino a superare l’incasso di Shin Godzilla, diventando così il film di maggior incasso in tutta la carriera di Anno.

Vi ricordiamo che i precedenti film di Evangelion in Italia sono usciti grazie a Dynit in DVD e in Blu-ray Disc.

