Su Avengers #50 debuttano i Multiversal Masters of Evil

Nel tardo pomeriggio di ieri Marvel ha ufficializzato l’uscita di Avengers #50 di Jason Aaron, che corrisponde al 750° numero di Avengers seguendo la numerazione legacy. Nell’albo debutteranno ufficialmente i Multiversal Masters of Evil introdotto pochi giorni fa nell’albo per il FCBD Avengers/Hulk.

Il numero vede anche la partecipazione dello scrittore di best seller Christopher Ruocchio, autore della pluripremiata serie The Sun Eater, il quale fa il suo debutto nei fumetti Marvel con l’artista Steve McNiven in una storia con Thor. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

Sono onorato di recitare una piccola parte in questo momento della storia degli Avengers ed entusiasta di lavorare con Steve McNiven per portare a tutti voi un piccolo classico di Thor. È un po’ surreale lavorare con un personaggio con il quale sono cresciuto e spero di aver raccontato una storia degna del Dio del Tuono.

Avengers #50 in attesa di grandi annunci

Sembra che Marvel abbia grandi progetti in serbo per celebrare il suo compleanno anticipando che ci saranno grandi annunci in arrivo martedì 31 agosto in occasione del compleanno del suo compleanno.

Marvel sta attraversando una fase di transizione, poiché molte serie longeve si stanno concludendo per essere rilanciate con nuovi team creativi. Gli autori delle famose run di Venom e Immortal Hulk si scambieranno il posto mentre Donny Cates e l’artista di Venom Ryan Stegman lanceranno una nuova serie di Hulk e Al Ewing si unisce a Ram V e Bryan Hitch per una nuova serie su Venom.

