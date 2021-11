Spotify ha da poco aperto un profilo tutto dedicato alle colonne sonore delle serie Netflix, Netflix Hub, e annuncia che verranno presto pubblicati dei contenuti esclusivi.

Su Spotify arriva il Netflix Hub, con colonne sonore e contenuti esclusivi

Si chiama Netflix Hub, ed è il nuovo profilo che il colosso dello streaming ha aperto in collaborazione con Spotify, uno dei più famosi ed utilizzati servizi di streaming per musica e podcast, un profilo accessibile da chiunque, che sia un utente standard o premium.

Su Netflix Hub sono già disponibile le playlist dedicate alle colonne sonore di alcune tra le serie più famose disponibili sulla piattaforma, come La Casa di Carta, Bridgerton, Squid Game e il nuovo adattamento live action di Cowboy Bebop, uscito qualche giorno fa. Qui si possono ascoltare anche alcuni podcast esclusivi di Netflix, come Okay, Now Listen, Netflix Is a Daily Joke, 10/10 (Would Recommend), e The Crown: The Official Podcast.

Spotify ha anche pubblicato sul Netflix Hub dei contenuti esclusivi per questa collaborazione tra le due aziende, ad esempio quelli riguardanti il nuovo film western con Idris Elba The Harder They Fall, uscito su Netflix lo scorso 3 Novembre. Si possono ascoltare dei veri e propri dietro le quinte legati alla realizzazione della colonna sonora del film a cui hanno collaborato anche artisti del calibro di Jay-Z, Kid Cudi, Koffee, e Ms. Lauryn Hill. Anche i fan de La Casa di Carta possono qui trovare dei contenuti esclusivi legati alla loro serie preferita, potendo accedere ad un quiz che indicherà agli utenti con quale personaggio della serie sono più affini in base alle loro risposte. Come sempre, vi ricordiamo che su Amazon.it trovate una vasta selezione di merchandise legato alla serie tv spagnola divenuta un vero e proprio fenomeno.

Netflix Hub non è la prima collaborazione che Spotify ha concluso con i grandi colossi dello streaming di cinema e serie tv: è già presente sulla piattaforma musicale anche un profilo creato in collaborazione con Disney, il Disney Hub, su cui sono disponibili anche qui, oltre alle colonne sonore, anche podcast e dietro alle quinte dei prodotti Disney.