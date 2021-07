Spotify, l’interfaccia dell’app diventa più moderna e colorata

Spotify è il servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo e al suo team piace mantenere le applicazioni sempre aggiornate sia in termini di funzionalità che per quanto riguarda l’interfaccia utente.

L’app mobile di Spotify sta ricevendo in questo momento un gradito aggiornamento al mini player che ne rende la UI più colorata e moderna.

Spotify sta aggiornando la grafica della propria app per lo streaming di musica con una nuova UI del mini player, update attualmente in diffusione verso tutti i dispositivi.

Il nuovo mini player ora è contenuto in un pannello dagli angoli arrotondati “galleggiante” sopra il resto del contenuto dello schermo. La copertina dell’album in ascolto è ora un po’ più piccola e presenta un simile arrotondamento degli angoli, mentre la barra di avanzamento della traccia è stata spostata nella parte bassa.

I nomi delle canzoni e degli artisti sono disposti come in precedenza, così come i pulsanti per la connessione ad altri dispositivi, like e play/pausa. Sotto il mini player è visibile uno sfondo a gradiente che sfuma da quasi completamente trasparente ad un colore più scuro man mano che si avvicina al fondo. Un altro aspetto interessante di questa nuova interfaccia è che il mini player flottante cambia colore in base alla copertina dell’album che è in riproduzione.

Come sottolineano i colleghi di AndroidPolice, non si tratta affatto di un monumentale aggiornamento del design, ma certamente conferisce al mini player uno stile più contemporaneo. Spotify sembra allontanarsi sempre più dalla sua consolidata estetica di design squadrato verso un approccio più tondeggiante.

Cosa ne pensate di questo graduale approccio all’introduzione di nuovi elementi di design? Preferite che le novità vengano aggiunte gradualmente per potervi abituare oppure preferite dei cambiamenti complessivi all’interfaccia raggruppati in aggiornamenti più corposi?