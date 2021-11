Netflix ha diffuso un video dietro le quinte e la locandina de La Casa di Carta 5 Parte 2. Gli ultimi 5 episodi della serie iberica arriveranno sulla piattaforma streaming, come precedentemente annunciato, a partire dal 3 dicembre 2021. Recuperate il nostro articolo dedicato con il trailer di annuncio.

Leggete la nostra recensione de La Casa di Carta 5 Parte 1

Un video dietro le quinte e locandina de La Casa di Carta 5 Parte 2

Eccovi la nuova locandina de La Casa di Carta 5 Parte 2:

Piccola curiosità, alla vigilia della conclusione della serie, La casa di Carta è una delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix. Lo testimonia il sito Top10.Netflix.com: le parti 3, 4 e 5 si classificano tra le posizioni più alte della Top 10 globale.

Nel video dietro le quinte infine i protagonisti ci raccontano qualcosa in più sugli ultimi episodi. Per Álvaro Morte, La Casa di Carta 5 Parte 2 è “colma di una tensione pazzesca”. Rodrigo de la Serna invece assicura che è in arrivo qualcosa di molto potente per cui “i fan della serie non rimarranno delusi”. Jaime Lorente si chiede “come si chiude una cosa così grande?” e Úrsula Corberó confessa in che modo vorrebbe tornare…

Ecco la sinossi de La Casa di Carta 5 Parte 2:

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita.

Il cast include de La Casa di Carta include Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.