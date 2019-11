Suggerimenti per decorazioni natalizie a tema Harry Potter

Se siete appassionati di Harry Potter, amate il mondo della magia. E cosa c’è di più magico del Natale? E allora potete cogliere l’occasione per unire le due cose e optare per fantastiche decorazioni natalizie a tema Harry Potter. Considerando la fama mondiale del maghetto scaturito dalla penna di J. K. Rowlings, i prodotti a disposizione sono molti e di tutti i tipi. Ecco alcuni suggerimenti utili.

Calendario dell’avvento

I calendari dell’avvento contribuiscono molto all’atmosfera natalizia in casa, accompagnandoci nell’attesa della festa. Per gli appassionati di Harry Potter è disponibile un calendario dell’avvento davvero strepitoso: una versione dell’espresso per Hogwarts realizzata in legno con 24 cassettini con sorpresa. Si tratta di un vero e proprio oggetto da collezione, che può restare in bella vista in casa anche dopo le feste ed eventualmente essere riutilizzato gli anni successivi riempiendo i cassettini con dolcetti o altro. Se invece preferite un calendario dell’avvento classico e colorato, potrebbe piacervi il modello dedicato agli animali fantastici o quello che potete vedere nella copertina dell’articolo.

Entrambi i prodotti sono disponibili su Amazon:

Palline e decorazioni per l’albero

In ambito di decorazioni per l’albero di Natale a tema Harry Potter, le possibili opzioni sono numerose, adatte a soddisfare tutti i gusti. Ve ne proponiamo vari tipi che si possono anche combinare a piacere: l’unico limite è la fantasia! Gli articoli illustrati includono sia le classiche palline, sia accessori di altre forme, realizzati con diversi materiali. Gli anche gli stili sono molteplici, perciò non faticherete a trovare qualcosa che si adatti ai vostri gusti.

Per quanto riguarda le palline, ci sono piaciuti tre modelli in particolare. Su eBay sono disponibili palline trasparenti contenenti diversi personaggi della saga realizzati in stile miniature lego oppure eleganti palline argentate con il logo HP in nero:

Su Amazon. invece, sono disponibili le palline con gli stemmi delle case di Hogwarts, realizzate in uno dei colori associati alla specifica casa, per dare un tocco più vivace all’albero:

Per quanto riguarda invece le decorazioni di altre forme, su Amazon sono disponibili graziosi pendenti che rappresentano Hagrid e l’espresso per Hogwarts:

Inoltre, su eBay potete trovare deliziose decorazioni in porcellana di varie fogge e colori (lettere a Hogwarts, etc.) oppure i trendissimi stemmi delle case in metallo, con nastri colorati associati alla casa per appenderli all’albero o anche come decorazione da porta o da parete:

Lucine

Che Natale sarebbe senza le lucine??? Anche in questo caso potrete scegliere quelle che vi ispirano di più fra due opzioni: i bellissimi stemmi di Hogwarts di colore arancione o teneri Harry ed Edwige in versione fumettosa, entrambi disponibili su Amazon:

Calze natalizie

Anche per quanto riguarda le calze natalizie, da appendere in casa dove preferite o magari da lasciare sotto l’albero, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Le nostre preferite sono il modello nero e rosso con lo stemma di Grifondoro e quello tutto bianco con Edwige al centro.

Entrambi i prodotti sono disponibili su Amazon:

Palla di vetro con neve

Infine, per dare un maggior tocco di calore alla casa e magari decorare un angolino che altrimenti resterebbe sguarnito, vi proponiamo un oggetto che già di per sé è affascinante e fa pensare al Natale: la palla di vetro con la neve.

Questo specifico modello per decorazioni natalizie a tema Harry Potter raffigura il castello di Hogwarts ed è disponibile si Amazon: