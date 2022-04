La miniserie Moon Knight è stata presentata in anteprima su Disney+ il 30 marzo e gli episodi verranno tramessi fino al 4 maggio. Sembra proprio che l’antieroe abbia attirato le attenzioni di Sui Ishida, il creatore del manga Tokyo Ghoul, edito nel nostro Paese dalla casa editrice J-POP (recuperatelo su Amazon!). L’autore ha infatti disegnato il Moon Knight della Marvel in una stupenda immagine crossover tra il protagonista del suo manga Tokyo Ghoul Ken Kaneki e la serie live-action!

L’immagine crossover tra il manga Tokyo Ghoul e il Moon Knight della Marvel

Tokyo Ghoul e Moon Knight sono due serie di successo e presentano molti elementi in comune, tanto che, per sottolineare questo, Sui Ishida ha voluto inserire nell’immagine crossover uno slogan che si può tradurre in “Abito di follia bianca”. Steven di Moon Knight e Ken Kaneki di Tokyo Ghoul, secondo l’autore, entrambi hanno molta conoscenza di ciò a cui sono interessati e hanno i propri sogni, ma si sentono senza speranza e soffrono entrambi del disturbo dissociativo dell’identità.

Sui Ishida ha dichiarato inoltre che Moon Knight potrebbe essere il suo supereroe Marvel preferito, e ha elogiato l’azione frenetica dello show, la grigia moralità nella sua violenza e la comica tristezza del suo protagonista.

A proposito di Moon Knight

Moon Knight è una serie d’azione e d’avventura targata Marvel Studios e diretta dall’executive producer Mohamed Diab mentre Justin Benson e Aaron Moorhead hanno diretto rispettivamente il secondo e quarto episodio. Leggete anche questo nostro articolo per sapere di più sul personaggio.

Nel cast abbiamo gli attori oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy e Antonia Salib, Ann Akinjirin, David Ganly, Sofia Danu, Karim El Hakim, Fernanda Andrade, Shaun Scott, Rey Lucas e Díana Bermudez.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

A proposito di Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul è una serie dark fantasy serializzata dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, subito seguita da Tokyo Ghoul: re, che si è conclusa nell’estate 2018, una serie light novel e un anime.

In Italia la saga diTokyo Ghoul, spin-off, romanzi e artbook inclusi, sono editi dalla J-POP che ne descrive così la trama:

Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista di Shueisha più cool del momento, questo nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come JUDGE o DOUBT, non potete certo perderlo!

Vi ricordiamo che Sui Ishida è ufficialmente al lavoro su un nuovo progetto intitolato Choujin X.

L’offerta di Disney Plus