Suicide Squad – anche David Ayer ha pronta la sua Ayer Cut

Che l’annuncio del completamento e della successiva uscita di Justice League Snyder Cut, prevista nel 2021 sulla piattaforma HBO Max, avesse aperto il proverbiale Vaso di Pandora lo si era intuito immediatamente con numerosi registi che si erano subito affrettati a rivendicare la pubblicazioni delle più genuine director’s cut. Fra questi è spuntato, pur con una certa discrezione, anche David Ayer regista dallo sfortunato Suicide Squad datato 2016.

Il regista si è dapprima smarcato dicendo che ovviamente non si tratta di una situazione gestibile direttamente da lui in quanto il film non è una sua proprietà intellettuale salvo poi, incalzato, confermare che c’è tantissimo materiale girato e che sarebbe molto facile completare una eventuale Suicide Squad Ayer Cut con un po’ di lavoro legato agli effetti speciali.

Nei mesi scorsi Ayer aveva parlato apertamente sia di ingerenze molto pesanti da parte degli studios sulla pellicola, nello specifico sullo sviluppo del personaggio di Harley Quinn, sia di come gli fosse stato chiesto di tagliare parecchio girato riguardante il Joker di Jared Leto.

Suicide Squad fu stroncato dalla critica incassando comunque circa 750 milioni di dollari globalmente. Nel film comparivano fra gli altri Will Smith, Jared Leto, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Scott Eastwood, Karen Fukuhara, Ike Barinholtz, Cara Delevingne e soprattutto Margot Robbie lanciata definitivamente come icona pop grazie alla sua interpretazione di Harley Quinn.

Eccovi la sinossi:

Mettete insieme un team dei più pericolosi Super Cattivi che possiate trovare nelle carceri del mondo, dategli il più fornito arsenale a disposizione del governo e mandateli in missione per sconfiggere un’entità insuperabile ed enigmatica. L’ufficiale dell’intelligence degli U.S.A., Amanda Waller, ha convocato in gran segreto un gruppo di individui disperati e deprecabili che non ha niente da perdere. Ad ogni modo, dopo aver fallito inevitabilmente la missione ed essersi resi conto di non essere stati scelti per avere successo quanto per la loro colpevolezza riconosciuta, pensate che la Suicide Squad risolverà la questione tentando ma rischiando la morte oppure deciderà di dividersi e andare ognuno per la sua strada?

