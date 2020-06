Superman – Brian M. Bendis sta per lasciare la serie?

Superman e Brian M. Bendis sono stati al centro ieri sera di una singolare serie di eventi. Prima l’annuncio dell’arrivo di un nuovo nemico per l’Azzurrone sulle pagine di Superman #25, previsto negli USA ad inizio settembre, poi la pubblicazione di una intervista effettuata lo scorso 3 giugno per il podcast Off Panel.

Due fatti apparentemente scollegati se non fosse per il contenuto stesso dell’intervista.

Andiamo con ordine. Su Superman #25 debutterà Synmar un essere creato per rappresentare un’intera razza aliena e addestrato per essere l’antitesi di tutto quello per cui Superman combatte. Synmar ovviamente prenderà di mira la Terra intenzionato a distruggere l’Uomo d’Acciaio e ogni essere vivente sul pianeta!

Eccovi la copertina dell’albo:

Poche ore, dopo quasi in contemporaneamente con l’annuncio, è apparsa l’intervista di Bendis concessa al podcast Off Panel che però è stata rimossa come potete controllare cercandola sul sito cliccando QUI ed è stato addirittura rimosso il topic reddit ad essa collegata.

È difficile però che “internet dimentichi” e infatti qualche lettore di buona volontà è riuscito a catturare scampoli della conversazione in cui Bendis dice di essere vicino al momento in cui lascerà Superman, di aver riflettuto molto sulla grande opportunità avuta, avendo potuto esorcizzare i suoi gravi problemi di salute e la paura della pandemia attraverso l’Uomo d’Acciaio.

Che Bendis si sia tradito rivelando più del dovuto? Semplice fraintendimento oppure l’intervista è uscita in un momento poco opportuno? Sta di fatto che si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero un cambio al timone delle testate supermaniane.

Ricordiamo che in Italia sono appena riprese le uscite DC con l’inizio dell’era Panini DC Italia e il nuovo spillato Superman – trovate i nostri consigli per gli acquisti delle uscite di giugno QUI.

Anche intorno al Superman cinematografico c’è nuovo fermento con le voci che vogliono Henry Cavill riprende il ruolo ricoperto ne L’Uomo d’Acciaio, Batman v Superman e Justice League, cliccate QUI per i dettagli.