Superman & Lois e The Flash 7 – cambiamo le season premiere

Pochi minuti fa il network The CW, casa dell’Arrowverse, ha comunicato di aver cambiato i piani per le season premiere di Superman & Lois e The Flash 7 inizialmente previsti entrambi per il prossimo 23 febbraio infatti verranno separate.

Superman & Lois debutterà sempre il prossimo 23 febbraio godrà di un episodio doppio, quindi ben 90 minuti di season premiere!, a cui farà seguito uno speciale di circa 30 minuti con interviste al cast e uno speciale sneak peak al resto della prima stagione della serie.

Il network, e di riflesso DC, sembrano puntare molto su Superman & Lois d’altronde si tratta della prima serie TV con “Superman” nel titolo dal lontano 1993, anno di debutto della storica Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman, e riservare uno spazio importante per il lancio della serie era più che dovuto.

Ricordiamo The CW è stata anche la casa di Smallville, il teen drama che aveva raccontato gli anni del liceo di Clark Kent e non solo, e Supergirl, dopo l’acquisizione da CBS, che come sappiamo si concluderà con la Stagione 6 prevista nella midseason.

Per fare posto a Superman & Lois, il network ha quindi deciso di spostare l’attesissima season premiere di The Flash 7 al 2 marzo senza variazioni nella programmazione.

Superman & Lois, la serie

In Superman e Lois, dopo anni passati a combattere mostri, invasioni aliene e megalomani a Metropolis, Clark Kent ovvero Superman e sua moglie la famosa giornalista Lois Lane (Elizabeth Tulloch) devono affrontare una delle più grandi sfide di sempre essere genitori oggi in un mondo complesso e complicato. Questa sfida già di per sé improba è ancora più difficile perché Lois e Clark non sanno se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) hanno ereditato le incredibili abilità del padre. Tornati a Smallvile per badare agli affari della famiglia Kent, Clark e Lois incontrano Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), la prima fiamma di Clark, ora sposata con il capo dei pompieri Kyle Cushing (Erik Valdez).

Ma gli adulti non sono gli unici a ritrovarsi, i due giovani Kent infatti faranno la conoscenza di Sarah (Inde Navarrette) la ribelle figlia di Lana e Kyle. Anche a Smallville il pericolo inseguirà Superman soprattutto quando a chiamarlo in aiuto c’è il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh) il padre di Lois. Intanto nella piccola cittadina un misterioso straniero (Wolé Parks) sembra conoscere tutti i più reconditi segreti dei suoi abitanti.

L’aggiunta dei figli adolescenti di Clark e Lois è una delle conseguenze di Crisis on Infinite Earths dell’Arrowverse. In Elseworlds, il crossover del 2018, Lois era rimasta incinta di Jonathan e in seguito aveva deciso di lasciare la Terra insieme a Clark e stabilirsi su Argo City per crescere il loro bambino. In Crisis, Superman, Lois e il piccolo Jonathan sono sopravvissuti alla distruzione di Argo City e di Terra-38 caduta vittima dell’ondata di anti-materia. Tuttavia, dopo che Oliver Queen nei panni dello Spettro ha riavviato il multiverso, tutti i personaggi sono diventati abitanti di Terra-Prime e, nel caso specifico di Lois e Clark, i due devono gestire l’imprevista conseguenza di avere un secondo figlio.

Eccovi il teaser diffuso qualche giorno fa:

The Flash 7, cosa sappiamo sulla nuova stagione

The Flash è stata una delle serie televisive che come ben sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, ha visto la sua corsa terminare bruscamente la scorsa stagione con un numero di episodi inferiori rispetto a quelli previsti e trame chiuse con il più classico dei cliffhanger. La Stagione 7 quindi dovrebbe essere strutturata per chiudere queste trame e procedere spedita.

Come rivelato parecchi mesi dallo stesso protagonista Grant Gustin infatti il finale della Stagione 6 è stato completamente riscritto per essere tutto incentrato su Barry e Iris che hanno visto la loro relazione vacillare più che mai eliminando per il momento dai giochi Eobard Thawne.

Eccovi il teaser diffuso ad agosto durante il DC FanDome, convention virtuale della DC: