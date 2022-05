Il film di Teasing Master Takagi-san, l’adattamento dell’omonimo manga di Sōichirō Yamamoto, che nel nostro Paese verrà pubblicato prossimamente dalla casa editrice Goen, uscirà in Giappone il 10 giugno con il titolo di Gekijōban Karakai Jōzu no Takagi-san. Non sapevamo ancora nulla della storia almeno fino ad ora. Il sito internet dell’anime ha infatti pubblicato la trama nonché un nuovo trailer che ci rivela in anteprima la sigla Hajimari no Natsu (L’inizio dell’estate) eseguita da Yuiko Ōhara.

Tutto quello che sappiamo sul film di Teasing Master Takagi-san

Nella storia del film, Takagi e Nishikata sono al loro ultimo anno di scuola media, e provano sia ansia che speranza per il futuro. Durante l’estate del loro ultimo anno, il giorno prima dell’inizio delle vacanze estive, i due trovano un gattino che chiamano Hana. Decidono di prendersi cura della gattina da soli fino a quando non riusciranno a trovare la madre.

Per quanto riguarda i nuovi membri del cast Inori Minase interpreta Hana e Haruka Tomatsu interpreta un’impiegata del negozio di animali di nome Ōta.

Lo staff principale della terza stagione dell’anime tornerà per il film. Hiroaki Akagi come direttore del film alla Shin-Ei Animation, mentre Hiroko Fukuda è accreditata per la composizione e scriverà la sceneggiatura insieme ai colleghi sceneggiatori della terza stagione Aki Itami e Kanichi Katou. Aya Takano disegna ancora una volta i personaggi. Hiroaki Tsutsumi ritorna dalle stagioni precedenti per comporre la musica.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

A proposito del manga e dell’anime

Il manga è scritto e disegnato da Sōichirō Yamamoto ed è stato serializzato sulla rivista Monthly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 12 luglio 2016. Il primo volume tankōbon è stato pubblicato il 12 giugno 2014 e al 12 gennaio 2022 ne sono stati messi in vendita in tutto 17.

In Italia arriverà grazie alla casa editrice Goen che inizierà la pubblicazione in nel corso 2022 con il titolo Non mi stuzzicare, Takagi.

“Se arrossisci, perdi“. Vivendo al seguito di questa massima, lo studente di scuola media Nishikata viene costantemente preso in giro dalla vicina di banco, Takagi-san. Col suo orgoglio in pezzi, giura di ribaltare la situazione vendicandosi, un giorno, di lei. Così, giorno dopo giorno tenta di provocarla, solo per ritrovarsi, presto o tardi, nuovamente vittima delle burle di Takagi. Sarà in grado di far arrossire Takagi-san dall’imbarazzo almeno una volta, alla fine?

Della serie sono stati tratti anche tre serie spin-off: Ashita wa doyōbi, Karakai jōzu no (moto) Takagi-san e Koi ni koisuru Yukari-chan.

Per quanto riguarda l’anime, la prima stagione, prodotta da Shin-Ei Animation, è stato trasmessa tra l’8 gennaio e il 26 marzo 2018 ed è disponile in Italia su Crunchyroll. Le altre due sono andate in onda nel 1019 e nel 2022 e la terza è ancora in corso.