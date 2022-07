Nel corso degli ultimi trent’anni sono state molteplici le iterazioni del cavaliere oscuro sul grande schermo, ma quelle portate in scena da Joel Schumacher nei suoi film sono sempre viste in maniera negativa. Per molti la deriva del personaggio è iniziata proprio con Batman Forever ma, a quanto pare, i piani originari erano ben diversi e soprattutto molto più dark.

Svelati i piani originari per Batman Forever

Il compianto regista aveva in mente una visione più matura del suo film che avrebbe mostrato Bruce Wayne (Val Kilmer) sentirsi in colpa per la morte dei suo genitori e affrontare una vera e propria crisi esistenziale. Un disturbo psicologico che avrebbe quindi impattato sul suo essere Batman e sul rapporto con la città di Gotham.

Molte scene sono state rimosse dal montaggio finale e secondo alcuni sarebbero anche pronte per essere distribuite al pubblico, ma Warner Bros non è mai sembrata interessata a una Shumacher Cut, come invece chiesto dai fan. Fu proprio la major a decidere di optare per un tono più leggero e family friendly dopo che Batman Returns di Tim Burton era stato considerato troppo dark.

In diverse interviste Val Kilmer ha inoltre ricordato la sua frustrazione provata sul set dovuta alla difficoltà nell’indossare il costume del cavaliere oscuro e a un senso di inferiorità nei confronti di un cast stellare che includeva professionisti del calibro di Tommy Lee Jones e Jim Carrey, scelti per interpretare Due Facce e l’Enigmista. L’attore decise poi di abbandonare il ruolo e non tornò per Batman & Robin, che invece vide George Clooney nei panni di Batman.

Con quest’ultimo film si chiuse l’era Schumacher nel mondo del cavaliere oscuro. Senza dubbio una delle pellicole più controverse di sempre per via di scelte narrative bizzarre, una recitazione sgangherata e i famosi costumi con i Bat-capezzoli (quello indossato da Clooney è stato di recente venduto all’asta). Il franchise di Batman è poi tornato a toni più maturi con la trilogia di Christopher Nolan, iniziata nel 2005, e il resto come si suol dire è storia.