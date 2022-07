Prime Video ha annunciato il cast dello spin-off di The Boys, il cui titolo ufficiale è Gen V. La serie è ambientata nell’unico college americano esclusivamente per giovani supereroi e gestito da Vought International. Gen V è irriverente e vietata ai minori, ma non solo: si propone di esplorare le vite dei competitivi Supes, in preda agli ormoni. Il tutto accade mentre mettono alla prova i confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per ottenere i migliori contratti nelle migliori città. È in parte uno show universitario, in parte Hunger Games, in parte la satira e la volgarità di The Boys.

Immagine ufficiale dalla serie The Boys

Il cast dello spin-off di The Boys

Arrivando al succo della news, il cast dello spin-off di The Boys conta la presenza di Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi. Come avrete già notato, il team di interpreti vede anche la partecipazione del figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver nella prossima serie di Prime Video. Gli Amazon Studios non hanno ancora fornito una data di uscita ufficiale per la nuova produzione, ma sappiamo che le riprese sono già in corso.

Il cast tecnico

Per quanto riguarda il cast tecnico, Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner ed executive producer di Gen V. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur sono tra gli executive producer della serie insieme a Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr.

Brant Engelstein è il co-executive producer dello spin-off di The Boys, la serie prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film. Loreli Alanís è responsabile executive della Point Grey Pictures.

Ricordiamo che Amazon ha deciso di rinnovare The Boys per una quarta. Oltre a questo spin-off, il franchise audiovisivo include una serie animata antologica composta da otto episodi e intitolata The Boys Presents: Diabolica. Per saperne di più sui fumetti originali, vi segnaliamo che su Amazon si possono acquistare i volumi di The Boys a partire dal numero 1.