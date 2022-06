Intervistata di recente ai microfoni di Variety la produttrice Gail Berman ha svelato nuovi dettagli della serie Disney+ ispirata a I Goonies, film cult del 1985 diretto da Richard Donner, con Sean Astin e Josh Brolin.

I Goonies, svelati nuovi dettagli sulla serie Disney+

Intitolata Our Time, la serie sarà incentrata su un’insegnante che aiuta i suoi studenti a rimettere in scena il film originale de I Goonies frame dopo frame. Queste le parole di Gail: “Quando ero alla Paramount ho visto alcuni ragazzi che giravano questo film su I predatori dell’arca perduta, un remake perfetto. Ho pensato che fosse un’idea straordinaria e ho voluto proporla grazie alla collaborazione con Amblin e Lauren Donner, la moglie di Richard. La serie è la storia di una città e di una famiglia sulla scia Friday Night Lights. […] raccontano la storia di un remake de I Goonies, inquadratura per inquadratura”.

La produttrice ha poi spiegato di aver dovuto chiedere il permesso alla Warner e a Toby Emmerich per averne i diritti e realizzare la serie per Disney+. Il film I Goonies segue un gruppo di ragazzi che si imbarcano in una ricerca per trovare il tesoro nascosto di un leggendario pirata chiamato One-Eyed Willy, il tutto mentre sono inseguiti da una famiglia di criminali.

Negli ultimi anni si sono susseguite le voci di un possibile sequel del film, ma le difficoltà incontrate da Steven Spielberg e la scomparsa di Richard Donner nel 2021 hanno concluso il tutto in un nulla di fatto. Si vociferava anche di uno spettacolo animato e di un adattamento musicale.

Al momento non ci sono ancora notizie sul possibile cast che ne farà parte nè sulla finestra di lancio. La scrittrice Sarah Watson aveva adattato il concetto in un pilot per la Fox , ma quest’ultima ha rifiutato la proposta dicendo che show era un po’ troppo giovanile per il proprio target, così il tutto è stato dirottato su Disney.