Sylvester Stallone sarà per la prima volta protagonista di una serie tv in Kansas City

Sylvester Stallone apparirà nella serie tv Kansas City, realizzata dagli stessi autori di Yellowstone e Boardwalk Empire e prodotta da Paramount Plus.

Sylvester Stallone entra nel cast della serie tv Kansas City

L’icona di Hollywood Sylvester Stallone è entrato a far parte del cast del nuovo show Paramount Kansas City, serie tv realizzata dallo stesso Taylor Sheridan che ha firmato e creato la serie Yellowstone con Kevin Costner e dallo sceneggiatore di Boardwalk Empire, Terence Winter.

A dare la notizia è stato il magazine online Variety, che riporta appunto la presenza di Sylvester Stallone nella serie di Sheridan e Winter prodotta a trasmessa da Paramount. Kansas City racconterà la storia del vecchio boss mafioso Sal, interpretato dallo stesso Stallone, che cercherà in tutti i modi di riportare prestigio al nome della propria famiglia facendosi strada nella città del Missouri che da il titolo alla serie. Sal incontrerà personaggi sorprendenti lungo la sua scalata al potere. Si tratterà della prima serie tv che avrà Sylvester Stallone come protagonista, un vero e proprio traguardo per la prestigiosa carriera dell’attore 75enne. Tutta la filmografia di Stallone vi aspetta in home video su Amazon, per (ri)scoprire l’entusiasmante carriera dell’attore statunitense.

La carriera di Sylvester Stallone è costellata di interpretazioni che hanno consacrato l’attore come uno dei volti più noti ed importanti di tutta Hollywood. Stiamo infatti parlando dell’attore dietro a dei veri e propri cult, come le saghe di Rocky, compreso il più recente spin off Creed, e di Rambo, passando poi a Cobra, Cliffhanger, Cop Land, Escape Plan e la saga de I Mercenari, le cui riprese del quarto capitolo si stanno svolgendo proprio in questo periodo. Oltre a Kansas City, Stallone ha di recente prestato la propria voce per doppiare King Shark in The Suicide Squad – Missione Suicida, ed è impegnato anche in altri progetti: si tratta del film Samaritan, in cui interpreterà un supereroe, e del suo ritorno nel ruolo di Stakar Ogord in Guardiani della Galassia vol. 3.