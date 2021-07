Symbaroum: Alberetor – The Haunted Waste, in uscita da Free League Publishing

È di ieri la notizia del lancio sul mercato internazionale del gioco di ruolo da parte della casa editrice svedese Free League Publishing di Alberetor – The Haunted Waste, un modulo di campagna per l’acclamato gioco di ruolo dark fantasy Symbaroum.

In Symbaroum: Alberetor – The Haunted Waste, la gente della regione del Davokar è di nuovo minacciata dalla guerra e dalla carestia, e questo ancor prima che appaia un aggressore ancora più letale, all’ombra degli alti alberi ai margini della foresta… I giocatori dovranno prepararsi come mai prima, poiché le sfide di questa avventura li spingeranno ai limiti delle loro capacità.

Symbaroum: Alberetor – The Haunted Waste è la quinta parte dell’epica campagna Chronicle of the Throne of Thorns. Ogni avventura può essere giocata da sola o interconnessa con le precedenti, a seconda della di come i giocatori preferiscano, poiché fanno tutte parte della stessa epica saga.

Symbaroum: Alberetor – The Haunted Waste comprende:

L’avventura The Haunted Waste , in cui i giocatori visiteranno il regno oscuro a sud dei Titani per la missione più vitale e pericolosa fino ad oggi affrontata.

, in cui i giocatori visiteranno il regno oscuro a sud dei Titani per la missione più vitale e pericolosa fino ad oggi affrontata. Mappe e descrizioni di Alberetor e Lyastra, incluse una dozzina di personalità, luoghi ed eventi specifici che i personaggi dei giocatori potrebbero incontrare.

di Alberetor e Lyastra, incluse una dozzina di personalità, luoghi ed eventi specifici che i personaggi dei giocatori potrebbero incontrare. Linee guida per viaggiare nel perduto sud, insieme a tabelle per creare o progettare in modo casuale singole sfide e luoghi di avventura minori.

nel perduto sud, insieme a tabelle per creare o progettare in modo casuale singole sfide e luoghi di avventura minori. Un capitolo sulla guerra civile ambriana , che ne spiega gli sviluppi e i punti di svolta, e presenta agganci per avventure nella terra segnata dalla battaglia.

, che ne spiega gli sviluppi e i punti di svolta, e presenta agganci per avventure nella terra segnata dalla battaglia. Nuove tabelle con curiosità, tesori mistici e manufatti.

con curiosità, tesori mistici e manufatti. Un elenco personalizzato di incidenti, che possono colpire gli avventurieri mal preparati.

Supporto per creare le proprie avventure nelle terre perdute del sud e in un’Ambria devastata dalla guerra.



Ricordiamo che il gioco di ruolo Symbaroum è stato di recente protagonista di una campagna di crowdfundig sulla piattaforma Kickstarter per la pubblicazione di una versione di questo GdR per Dungeons & Dragons 5E. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra intervista a Mattias Lilja, autore sia di questa conversione sia del gioco originale.