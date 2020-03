Tales from the Loop: Free League annuncia il Boxed Starter Set del gioco di ruolo.

Per celebrare l’imminente lancio della serie TV Tales From the Loop su Amazon Prime Video, Free League Publishing ha oggi annunciato un nuovo starter set per il loro pluripremiato gioco di ruolo carta e penna Tales From the Loop.

Il gioco di ruolo Tales From the Loop, basato sui meravigliosi mondi dell’autore e artista visivo Simon Stålenhag, è stato rilasciato nel 2017, ottenendo un grande successo e vincendo non meno di cinque premi Gold ENnies, tra cui miglior gioco e prodotto dell’anno. Ad oggi, questo gioco è il titolo più venduto di Free League Publishing.

I libri d’arte narrativa di Stålenhag Tales From the Loop e Things From the Flood hanno sbalordito il mondo, con una visione di una Scandinavia alternativa negli anni ’80 e ’90, dove la tecnologia ha invaso i paesaggi campestri per formare un universo completamente nuovo al contempo misterioso e nostalgico.

Nel gioco di ruolo Tales From the Loop, i giocatori vestono il ruolo di ragazzini e adolescenti che si imbattono e risolvono misteri spettacolari collegati al Loop, un enorme e misterioso acceleratore di particelle sotterraneo.

Il nuovo Boxed Starter Set sarà un prodotto ideale per i nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi al gioco di ruolo di Tales From the Loop. Il cofanetto avrà una copertina arricchita con le illustrazioni di Stålenhag realizzate appositamente per la serie TV e all’interno conterrà tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare:

Un regolamento illustrato che spiega come giocare.

L’avventura completa intitolata The Recycled Boy di Nils Hintze.

Cinque personaggi pre-generati pronti per giocare.

Una grande mappa a colori della terra del Loop.

Dieci dadi personalizzati Tales From the Loop.

Questo Starter Set vedrà la luce in aprile, ma è già disponibile per il preordine per soli 248 SEK (circa $ 27,00) presso il nuovo sito Web dedicato al il gioco di ruolo Tales From the Loop. Tutti i preordini riceveranno una copia in PDF del gioco completo, subito dopo l’acquisto. Il Boxed Set sarà disponibile nei negozi al dettaglio a livello globale al momento del lancio.

La serie TV basata sull’artbook di Simon Stålenhag (di cui potete leggere la nostra recensione), con Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (Game of Thrones), sarà lanciata su Amazon Prime Video il 3 aprile e si è già mostrata in bellissimo trailer di cui abbiamo già dato notizia e che potete visionare nella nostra precedente news.