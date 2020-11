Tamashii Nations 2020: Soul of Chogokin, tutte le novità

Continuano i nostri speciali dedicati al Tamashii Nations 2020, una expo completamente virtuale dove è stato possibile visitare gli ambienti dal 6 al 8 Novembre 2020 andando nel sito ufficiale Tamashii Nations.

Dopo aver visto le novità per la linea S.H. Figuarts, questa volta andiamo a scoprire i Chogokin:

Soul of Chogokin Zone

Tra i molti modelli della linea presenti in fiera e dalle foto ufficiali rilasciate dall’azienda possiamo notare:

Gordian

L’ultimo annuncio fatto dalla ditta Giapponese per quanto riguarda la linea Soul of Chogokin arrivata alla 95° uscita in arrivo nel 2021. Il robot realizzato in plastica e metallo sarà completamente trasformabile e raggiungerà l’altezza di ben 32 cm. Un robot molto atteso dai fan Italiani che già stanno aspettando i preordini con molta impazienza.

Voltes V

Annunciato pochi mesi fa, una nuova edizione in formato gigante del mitico Voltes V per la linea Soul of Chogokin DX. Realizzato in pvc e diecast il modello sarà alto ben 36 cm e trasformabile. I preordini per questo gigantesco mecha sono già aperti presso tutti i negozianti italiani al prezzo consigliato di 599.90 Euro circa.

Getter Robot

Moltissimi robot tratte dalle serie di Getter Robot in Italia meglio conoscito come Space Robot. Tra le foto rilasciate possiamo vedere oltre ai classici Getter 1, 2 e 3, il Getter G, il Getter Emperor, il Getter Dragon, Getter Robot Go, Getter Arc, Getter G Noir e il Getter Ryoma.

Gaikin

Già presentato per la prima volta in una fera qualche mese fa, le info su questo mastodontico Gaikin sono ancora avvolte nel mistero. I fan chiedono a gran voce il rilascio del robot al più presto, ma anche questa volta non sono trapelate informazioni ne sul periodo di uscita nel sul prezzo, che molto probabilmente sarà davvero alto.

Oltre a questi fantastici robot, Tamashii ha esposto tantissimi altri modellini che sono usciti in questi lunghi anni, e tra le foto possiamo scorgere: Daioja, Tetsujin 28, Black Ox, Gaogaiger, Super-Animal God Black Wing, Dancouga e anche la mitica Arcadia di Captain Harlock.