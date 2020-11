Tamashii Nations 2020: S.H. Figuarts tutte le novità

Proprio in queste ore Tamashii Nations ha aperto ufficialmente e virtualmente le porte della fiera più importante per quanto riguarda il suo marchio e che si svolge nella sede proprietaria in Giappone.

Non sono mancati i nuovi annunci per la loro linea S.H. Figuarts che comprende tantissimi brand e tra questi anche i personaggi di: Dragon Ball, Marvel Avengers, Ultraman, Kamen Raider, Star Wars The Mandalorian e Wonder Woman. Ma andiamo con ordine a vedere tutte le novità:

Dragon Ball

Oltre alle action figure trapelate qualche giorno fa, possiamo vedere delle novità davvero interessanti dal mondo di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super tra cui: Goku Super Saiyan 2.0, Goku Super Saiyan 2, un set di Son Goku mentre mangia, Hit, Jaozi, Cell nella sua prima trasformazione in insetto, Bulma in versione Namek, una nuova colorazione di Nappa e un nuovo Vegeta nella saga di Namek.

Marvel Avengers

La ditta Giapponese non si lascia sfuggire l’occasione di annunciare delle nuove figure tratte dal primo Avengers e dal nuovo film di Black Widow in uscita a maggio 2021. In più continuano le uscite dei vendicatori tratte da Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Tra le novità vediamo: War Machine in versione Iron Patriot, Black Widow con il costume bianco e i quattro vendicatori principali (Iron Man, Hulk, Captain America, Thor) ripresi dal primo Avengers durante la Battaglia di New York.

Wonder Woman

Pochissime novità per quanto riguarda la Dc Comics, infatti possiamo vedere solamente Wonder Woman, tratta dall’omonimo film Wonder Woman 1984.

Star Wars The Mandalorian

Con l’inizio della seconda stagione di The Mandalorian su Disney+, Tamashii Nations non perde tempo e annuncia delle nuove action figure ispirate ai personaggi della serie tv.

Kaimen Raider

Nel 2021 Kaimen Raider festeggierà il 50° anniversario. Nella fiera sono esposte oltre 400 figure dedicate a tutti i vari protagonisti delle tantissime serie tv andate in onda nel Paese del Sol Levante.

Ultraman

Non mancano le novità da una delle serie più iconiche del Giappone. Ultraman di cui si è vista una serie recentemente anche su Netflix.

I prodotti di Tamashii Nations in Italia sono ufficialmente distribuiti da Cosmic Group.

Attenzione però, prodotti come Kamen Raider, Ultraman e Star Wars (salvo le Meisho) nel nostro paese non sono distribuiti perché ci sono alcuni problemi legati ai diritti dei marchi utilizzati.