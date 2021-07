Con il sole di Luglio, Tamashii Nations ci porta tantissime nuove figure in arrivo nelle nostre vetrine. Tutti questi prodotti saranno in arrivo nei prossimi giorni nei negozi Italiani e negli store online grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di questo mese sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Z, Avengers, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Luglio 2021

Prodotti in uscita:

Burter & Guldo (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Con questa quarta uscita la Squadra Ginyu è finalmente al completo: Burter e Guldo arrivano nella linea S.H. Figuarts! L’action figure di Burter è alta 20 cm circa e dispone di volti e mani intercambiabili. La figura di Guldo è alta circa 9 cm e dispone solamente di un paio di mani intercambiabili. Nel box inoltre troverete anche la sfera del drago di Nameec a 6 stelle.

Wonder Woman Golden Armor (WW84) – S.H. Figuarts

Direttamente dal film “Wonder Woman 1984” ecco la nuova S.H. Figuarts di Wonder Woman in versione Golden Armor! La colorazione con effetto dorato è davvero magnifica. Nella confezione troverete anche uno speciale stand display per sorreggere le ali, una testa intercambiabile, delle mani opzionali, lazo e altro ancora!

Hulk (Avengers) – S.H. Figuarts

A completare il quartetto degli Avengers “Originali” arriva anche il gigante di giada Hulk per la linea S.H. Figuarts. La figure è stata realizzata con un nuovo restyling e sarà dotata di nuove e inedite parti intercambibili. Se vi mancano i sei Vendicatori questo è il momento giusto per collezionarli tutti.

Pac-Man – S.H. Figuarts

Tamashii Nations per celebrare il 40° anniversario di Pac-Man presenta tre nuovi prodotti: una S.H. Figuarts, un Chogokin e una Proplica! La prima di uscita è proprio la S.H. Figuarts di Pac-Man (lo abbiamo recensito in anteprima qui), super articolata, con mani e volti intercamiabili, ciliegie e il fantasmino rosso Blinky.

Seiya Pegasus V3 Final Bronze (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

A grande richiesta 16 anni dopo la prima uscita di Seiya Pegasus nella serie Myth Cloth, finalmente arriva la nuova versione EX, totalmente rivisitata. Il Myth come sempre è perfetto in ogni dettaglio e dispone di volti e mani intercambiabili e delle parti per l’armatura per il totem. Inclusa nella confezione troverete anche una mini statua di Athena!

Shinobu Kocho (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Demon Slayer si arricchisce di un nuovo personaggio per la linea Figuarts Zero: ecco a voi Shinobu Kocho, il pilastro degli insetti, uno dei nove pilastri che rappresentano l’ultima difesa dell’umanità contro il villain principale Kibutsuji Muzan. La statua è super spettacolare e ha incredibili dettagli di colorazione e sculpt!

Gundam Universe: RX-93 Nu Gundam, XXXG-01SR Sandrock, MS-06S Char’s Zaku II

Arriva la quinta Wave dedicata all’universo dei Gundam e in questa quinta uscita i protagonisti saranno tre: RX-93 Nu Gundam, XXXG-01SR Sandrock e MS-06S Char’s Zaku II. Ogni Gundam è realizzato in plastica e conterrà vari acessori intercambiabili.

The Night Sky Sword (Sword Art Online) – Proplica

Magnifica replica in scala 1/1 della spada Night Sky Sword, tratta da “Sword Art Online: Alicization War of Underworld”! La spada realizzata in plastica, è perfetta in ogni dettaglio e dispone di oltre 100 campioni audio tratti dalla serie, inclusi dialoghi, musiche ed effetti sonori!

La nostra scelta

Da amanti dei vecchi videogame la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio il Pac-Man per la linea S.H. Figuarts. Un vero must have che i fan non devono farsi sfuggire visto anche l’ottimo prezzo di vendita. In più ricordiamo che nei prossimi due mesi usciranno sia la versione Proplica, sia la versione Chogokin della nostra amata mascotte.