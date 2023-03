Tamashii Nations – Bandai: le uscite di marzo 2023: nei prossimi giorni sono in arrivo nei negozi e negli store Italiani le uscite di marzo delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Marzo 2023 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come One Piece, Dragon Ball Z , Demon Slayer e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Marzo 2023

Prodotti in uscita:

Porunga & Dende Set (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Arriva un’imperdibile set dedicato a una scena culto tratta da DragoQ Ball Z! Questo set nella linea di S.H. Figuarts propone due iconiche figure immortalate in stile diorama con tanto di sfere del drago che si illuminano (Batterie non incluse). Nel set oltre alle figure di Dende e Porunga, trovate mani e teste sostitutive, le sferette del drago e un display stand.

» Porunga & Dende set sarà presto disponibile online



Kakashi Hatake (Naruto Shippuden) – S.H. Figuarts

Continuano le imperdibili uscite delle action figure della linea S.H Figuarts dedicate al mondo di Naruto. Questa nuova uscita dedicata a Kakashi arriva con numerosi accessori e parti extra nonchè tante articolazioni, per garantire una super posabilità.

» Kakashi Hatake sarà presto disponibile online



Yor Forger (Spy X Family) – S.H. Figuarts

Terza uscita nella linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations ispirata alla serie “SPY x FAMILY”: ecco a voi Yor Forger! L’action figure ha ottimi dettagli e dispone di mani e volti intercambiabili.

» Yor Foreger sarà presto disponibile online



Front Man (Squid Game) – S.H. Figuarts

Arriva una nuova uscita per linea di S.H. Figuarts dedicate alla serie tv di successo di Netflix Squid Game! I personaggi sono riprodotti nei minimi dettagli come visti nella serie e dispongono di numerose articolazioni, parti intercambiabili e accessori.

» Front Man sarà presto disponibile online



Venom (Venom 2) – S.H. Figuarts

Dal secondo film dedicato a Venom ecco qui la versione del protagonista per la linea S.H. Figuarts. Come sempre grazie alle abbondanti e sviluppatissime articolazioni, nonchè alle parti extra previste, è possibile ricreare pose dinamiche come viste nel film.

» Venom sarà presto disponibile online



Eustass Kid (One Piece) – Figuarts Zero

Continuano le uscite nella linea Figuarts Zero per l’amatissima licenza di One Piece. Pose dinamiche, scultura sopraffina e grande qualità, tipiche di questa linea, rendono il prodotto altamente collezionabile.

» Eustass Kid sarà presto disponibile online



Kanao Tsuyuri (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Nuova imperdibile statua nella linea Figuarts Zero dedicata all’amatissimo Demon slayer, Kanao Tsuyuri. La statica è davvero notevole per la dinamicità della posa e i vari dettagli.

» Kanao Tsuyuri è disponibile per l’acquisto online



Front Man, Gi Hun, Kang Sae-Byeok e Sang Woo (Squid Game) – Figuarts Mini

Seconda Wave dedicata ai protagonosti della serie tv di successo Squid Game! Queste quattro nuove uscite sono dedicate ai giocatori e a Front Man. Ogni figure ha ottimi dettagli e dispone di stand display e braccia intercambiabili.

» Front Man è disponibile per l’acquisto online



» Gi Hun è disponibile per l’acquisto online



» Kang Sae-Byeok è disponibile per l’acquisto online



» Sang Woo è disponibile per l’acquisto online



Mazinga Z Kakumei Shinka (Mazinga Z) – Soul of Chogokin

Tamashii Nations celebra il cinquantesimo anniversario del debutto televisivo di Mazinga Z con questo nuovo GX-105 Mazinger Z Kakumei Shinka! Questo Mazinger Z ha nuovi dettagli di scultura, i gomiti possono essere aperti per vedere i meccanismi interni ed è possibile ricreare il pugno a razzo. Le articolazioni sono state ulteriormente migliorate e potenziate. Nella scatola troverete: Hover Pilder, missili, Jet Scrander, mani intercambiabili. Assolutamente da non perdere!

» Mazinga Z è disponibile per l’acquisto online



La nostra scelta

Questo mese la nostra scelta non poteva che ricadere sul GX-105 Mazinga Z. Il robot è realizzato in PVC e Diecast, con un’altezza di 16,5 cm, ampiamente snodato e dotato di diversi accessori con cui ricreare le pose più iconiche del Mecha di Go Nagai. Se non avete un Mazinga Z nelle vostre collezioni, adesso è arrivato il momento di recuperarlo a qualunque costo.