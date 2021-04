Con l’arrivo della primavera arrivano anche i nuovi prodotti targati Tamashii Nations, nel consueto appuntamento mensile di Aprile 2021. Tutti questi stanno arrivando nei negozi Italiani e negli store online proprio in questi giorni grazie al distributore ufficiale Italiano Cosmic Group. I protagonisti di queste uscite sono personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Saint Seiya, Dragon Ball Z, Demon Slayer, One Piece , ma non solo… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Aprile 2021

Prodotti in uscita:

Recoome (Dragon Ball Z) – S.H. Figuarts

Dopo Ginyu e Jiece, anche Recoome arriva nella linea S.H. Figuarts dedicata a Dragon Ball Z. Il set comprende mani e volti intercambiabili, una sfera del drago di Namecc, una testa intercambiabile per Ginyu (venduto separatamente) e un Ginyu in versione rana.

» Clicca qui per acquistare Recoome S.H.Figuarts

Omegamon Premium Color Edition (Digimon) – S.H. Figuarts

Tamashii Nations celebra il ventennale di Digimon con questa nuova S.H. Figuarts di Omegamon in versione Premium Color. Questa nuova colorazione, con tinte metallizzate e opalescenti, è davvero magnifica. Nella scatola inoltre troverete anche il mantello, la Grey Sword, il Garuru Cannon e uno stand display.

Ikki Phoenix V2 (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Revival

Ikki Phoenix V2 torna in versione Revival nella serie Saint Cloth Myth EX. Nella confezione troverete le parti per il totem e per l’armatura, volti e parti per i capelli intercambiabili e mani opzionali. Non sono incluse le parti di armatura distrutta, presenti nella prima edizione.

» Clicca qui per acquistare Ikki Phoenix V2 Revival

Rhadamanthys Wyvern O.C.E. (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Metal

Anche Wyvern Rhadamanthys ritorna nella linea Myth Cloth EX, ma in versione O.C.E. (Original Color Edition) ovvero con la colorazione ispirata al manga. La figure è arricchita di parti in metallo anche nel corpo: le articolazioni dei gomiti e delle ginocchia sono stati realizzati in diecast. Ovviamente è anche possibile creare il totem. Oltre a questo troverete: le parti per l’armatura, parti opzionali per i capelli e per il volto e mani intercambiabili.

» Clicca qui per acquistare Rhadamanthys Wyvern O.C.E. Myth Cloth EX Metal

Tomioka Giyu Water Breathing – (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Arriva una nuova e spettacolare Figuarts Zero ispirata a Demon Slayer: Tomioka Giyu Water Breathing! I dettagli della scultura e della pittura sono davvero magnifici. Come per le precedenti uscite si tratta di un vero capolavoro. Assolutamente da non perdere!

» Clicca qui per acquistare Tomioka Giyu Figuarts Zero

Nami (Onami) One Piece – Figuarts Zero

Questo mese arrivano le ultime tre uscite per One Piece dedicato alla saga di Wano. La settima figure che arriverà nei negozi sarà quella di Nami (Onami) alta circa 15 cm. Acquistanto tutti gli altri personaggi della serie di Wano (Monkey D. Luffy Luffytaro, Tony Tony Chopper Chopaemon, Usopp Usohachi, Luffytaro, Sanji Sangoro, Brook Honekichi, Nico Robin Orobi e Franky Franosuke) potrete ricreare un fantastico diorama con l’intera Ciurma di Cappello di Paglia.

» Clicca qui per acquistare Nami Figuarts Zero

Nico Robin (Orobi) One Piece – Figuarts Zero

La seconda uscita del mese ma l’ottava del diorama dedicato a One Piece è quella di Nico Robin (Orobi). La figure è alta circa 15 cm con una colorazione davvero splendida.

» Clicca qui per acquistare Nico Robin Figuarts Zero

Franky (Franosuke) One Piece – Figuarts Zero

Terza e ultima uscita per questa quarta wave che andrà a completare il diorama è quella di Franky (Franosuke). La statica è alta circa 22 cm, al suo interno conterrà due volti intercambiabili: un volto per Franky e uno per la Figuarts Zero di Nico Robin.

» Clicca qui per acquistare Franky Figuarts Zero

Nichirin Sword – (Demon Slayer) – Proplica

La replica della katana Nichirin di Tanjiro Kamado arriva nella linea Proplica. La spada è lunga ben 88 cm, realizzata in plastica con la guardia in metallo è perfetta in ogni dettaglio. La replica è lunga ben 88 cm, è in plastica con la guardia in metallo ed è perfetta in ogni dettaglio. La figata di questo prodotto? Dispone di effetti sonori: può infatti riprodurre più di 50 tracce sonore tratte dall’anime.

» Clicca qui per acquistare Nichirin Sword Proplica

La nostra scelta

Ogni action figure in uscita di questo mese potrebbe avere un motivo valido per essere acquistata per ogni fan della propria serie preferita. Da amanti di Demon Slayer la nostra scelta per questo mese è senza ombra di dubbio la Katana realizzata in scala 1:1 di Tanjiro. Anche se realizzta in Pvc la qualità è molto alta, sopratutto nella lama che sembra vera. Un perfetto oggetto da collezione da esporre appeso ad un muro o sopra un mobile per sentirsi dei veri cacciatori di demoni.