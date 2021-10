Tanner Buchanan (Cobra Kai) vorrebbe interpretare Robin

Sembra proprio che la star di Cobra Kai, la cui quarta stagione è ormai vicina, visto che uscirà il 31 dicembre, Tanner Buchanan, volto di Robby, ha espresso il desiderio di interpretare Robin accanto a Robert Pattinson in un film di Batman. Ma vediamo più nel dettaglio.

Tanner Buchanan avrà un ruolo in un film su Batman?

Robby è certamente uno dei personaggi più complessi di Cobra Kai, che spesso lotta tra il fare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. È il figlio allontanato di Johnny Lawrence (William Zabka), e il suo periodo di detenzione minorile dopo una rissa scolastica lo ha reso vulnerabile all’influenza di John Kreese (Martin Cove). Ora, Robby si è unito a Cobra Kai, e la stagione 4 lo vedrà contrapposto alle forze congiunte di Lawrence e Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Sembra che Tanner Buchanan sia pronto a crescere ancora come attore. Ha infatti rivelato in un podcast di Just for Variety che gli piacerebbe interpretare Robin accanto al Batman di Robert Pattinson. Buchanan non è sicuro se il Batman di Pattinson avrà un Robin in futuro, ma vuole convincerli a creare il ruolo per lui. In fondo Pattinson è uno degli attori preferiti di Tanner Buchanan mentre Robin è uno dei suoi supereroi preferiti: quindi, questo è il ruolo dei suoi sogni e quello per cui lotterebbe:

Da quando ho scoperto che Robert Pattinson avrebbe interpretato Batman, che è uno dei miei attori preferiti, ho pensato che dovevo interpretare il suo Robin. Quello è il mio ruolo. Ne ho così tanto bisogno. Non so se avrà un Robin. Ma inizierò a convincerlo che ho bisogno di farlo. Ovviamente, aiuta il fatto che io abbia già l’addestramento alla lotta. È sempre stato uno dei miei preferiti perché sono cresciuto guardando e leggendo i Teen Titans, il cartone animato e tutto il resto. Anche quando ero piccolo ho sempre voluto essere Robin. Quindi ehi, se Robert Pattinson ha bisogno di un Robin, mi batterò per quello. Andrò per quello. Quello sarà il mio ruolo.

Di certo le capacità per farlo non gli mancano. Non solo la sua carriera in Cobra Kai lo ha dotato delle abilità di combattimento di cui avrebbe bisogno per avere successo in un ruolo come Robin, ma ha già notevoli crediti come giovane attore in ascesa quindi non sarebbe sorprendente vederlo in questo ruolo. Staremo a vedere se il suo desiderio si realizzerà.

Vi ricordiamo che Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Tournament del 1984 con la continuazione dell’inevitabile conflitto tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Sappiamo inoltre che Cobra Kai 4 non sarà l'ultima stagione della serie visto che è già stata rinnovata per la quinta. Leggete anche questo nostro articolo per vedere il trailer in italiano.