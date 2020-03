Tao Pai Pai (Dragon Ball) S.H.Figuarts – la recensione

Tamashii Nations lancia sul mercato l’action figure di Tao Pai Pai (Dragon Ball) per la linea S.H. Figuarts. Tra le tantissime uscite di questa linea dedicata a diversi brand, una delle più longeve è quella dedicata a Dragon Ball, che da tantissimi anni è una delle più amate e seguite dai collezionisti.

Il personaggio

Tao Pai Pai (in Italia conosciuto come Taipai) è un cattivo del manga e dell’anime di Dragon Ball. Oltre ad essere il fratello dell’Eremita della Gru, è un abile killer, in quanto chiede dei pagamenti molto alti per i suoi servigi, salvo qualche rara eccezione. Nonostante come età abbia diversi secoli, Tao Pai Pai appare come un uomo di mezza età, è molto spietato verso chiunque e prova molto piacere ad uccidere le persone. Il suo aspetto in tutta la saga di Dragon Ball non è mai cambiato, indossa sempre una tunica rosa sopra un vestito viola, ha i capelli lunghi raccolti in un treccia legata all’estremità da un fiocco rosso e porta i baffi. Tao Pai Pai lo incontriamo per la prima volta durante la prima serie di Dragon Ball, nella saga del Red Ribbon dove viene ingaggiato dal Governatore del Red Ribbon per prendere le sfere del drago a Son Goku.

Confezione e Blister

Iniziamo a parlare della figure di Tao Pai Pai partendo proprio dalla confezione, trattandosi di una edizione limitata la scatola principale è contenuta all’interno di un ulteriore involucro chiamato “brown box”. La linea S.H.Figuarts, ha lo stesso tipo di confezione per ogni prodotto ma con dimensione variabile. Sulla parte frontale possiamo vedere una parte del contenuto attraverso la finestra trasparente del box dove solitamente compare anche un primo piano del prodotto stesso. Sulla parte posteriore invece possiamo ammirare alcune fotografie della figure in svariate pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che potremo poi utilizzare.

Una volta aperta la confezione, all’interno troveremo due blister: nel primo oltre al modello principale sono presenti due volti alternativi, diverse mani intercambiabili, la sfera del drago a 7 stelle, la parte finale della tunica rosa con un effetto in movimento e una colonna; nel secondo invece troveremo tre parti in plastica trasparente che applicati sotto la colonna servono a dare un “effetto di velocità”.

Struttura e Paint

Tao Pai Pai è realizzato completamente in plastica ed è alto 14.5 cm circa, con le articolazioni ben nascoste e tutte funzionali all’uso. I colori sono stati replicati il più fedelmente possibile alla controparte animata, peccato per l’assenza di sfumature in quanto il vestito stesso è dotato di un naturale effetto di movimento.

Posabilità

La posabilità di Tao Pai Pai non tradisce le aspettative, le giunture sono tutte rigidissime e in generale ci permettono di ricreare qualsiasi posa che ci venga in mente. Le articolazioni della figure sono tutte realizzate ottimamente, troviamo uno snodo a farfalla inserito nelle braccia che permette di ottenere delle pose molto più ampie rispetto alle figure della concorrenza ed il busto propone un’ottima mobilità sia in avanti che all’indietro. La mobilità della testa è davvero ottima, mentre analizzando la parte inferiore della tunica segnaliamo che il materiale in gomma morbida utilizzato garantisce di non avere nessun tipo di problema nel posizionare la figure in pose action. Anche la sezione delle gambe e dei piedi è degna di lode; potremo posizionare a piacere le caviglie in quanto libere di muoversi senza problemi.

Conclusioni

Tamashii Nations con Tao Pai Pai presenta una figure con cui divertirsi a realizzare tantissime pose action. Realizzata in scala con tutte le precedenti uscite della linea Dragon Ball colpisce particolarmente per la fedeltà dei colori utilizzati. Ad oggi possiamo definirla una delle migliori uscite questo 2020. Con i tantissimi extra che troveremo all’interno, il collezionista potrà che rimanere più che soddisfatto e aggiungerlo con orgoglio nella propria collezione in vetrina.

La figure di Tao Pai Pai sarà in arrivo nei prossimi giorni in Italia presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 90.00 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.