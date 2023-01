Apple TV Plus ha recentemente pubblicato la sua prima foto promozionale dedicata alla stagione 3 Ted Lasso grazie alla quale è possibile dare una prima occhiata a una nuova dinamica tra due dei personaggi protagonisti della serie. Inoltre, Apple TV Plus ha rivelato finalmente una finestra di debutto della nuova stagione, prevista nella primavera del 2023.

Ted Lasso 3 si mostra con una nuova immagine

Grazie alla nuova immagine promozionale dedicata alla stagione 3 di Ted Lasso, possiamo vedere l’omonimo protagonista (interpretato da Jason Sudeikis) che fissa Nate Shelley (interpretato da Nick Mohammed), l’ex vice allenatore di Ted, insieme al nuovo proprietario dell’Ham United, Rupert Mannion (interpretato da Anthony Head).

Ted Lasso

Dunque, nell’attesa di scoprire cosa Ted Lasso 3 ha in serbo per tutti noi, vi ricordiamo che potete recuperare le prime due stagione precedentemente pubblicate grazie alla piattaforma streaming Apple TV Plus. Inoltre, se siete fan del franchise, vi ricordiamo che su Amazon potete trovare tantissimi gadget, giochi da tavolo e abbigliamento, dedicati alla serie TV con protagonista Jason Sudeikis.

Il futuro del franchise

Ma quale sarà il futuro del franchise dopo questa tanto attesa nuova terza stagione? Seppur ci siano state numerose voci circa la conclusione del franchise con questa nuova stagione, attualmente Apple Plus non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale a riguardo. Anzi, secondo quanto riportato, Jason Sudeikis ha rilasciato alcune dichiarazioni che in qualche modo lasciano sperare tutti i fan in una possibile futura quarta stagione. Ecco le sue parole:

Voglio dire, non lo so. La storia che conosco è quella che volevo raccontare, e quindi è quella che stiamo raccontando con l’aiuto di numerose persone davanti e dietro la telecamera. La storia che viene raccontata – quell’arco di tre stagioni – è quella che vedo, conosco e capisco. Sono contento che siano disposti a pagare per quelle tre stagioni. Per quanto come cosa succede dopo, chi lo sa? Non lo so.

Ted Lasso, la serie di successo su Apple TV Plus

La serie comica premiata Ted Lasso ha recentemente vinto il suo secondo Emmy consecutivo come migliore serie comica, con la star Jason Sudeikis che ha vinto il suo secondo premio consecutivo per il miglior attore in una serie comica e il co-protagonista Brett Goldstein come miglior attore non protagonista in una serie comica nei panni del personaggio di Roy Kent.

Ted Lasso

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler sulla prima stagione di Ted Lasso

La prima stagione della serie racconta la storia di Rebecca, intenta a distruggere la squadra di calcio preferita di Rupert fin dall’infanzia ingaggiando un allenatore di football americano poco qualificato per quel ruolo. Tuttavia, Rebecca rimase scioccata nello scoprire che tutti all’AFC Richmond, inclusa lei stessa, iniziano ad essere affascinati dall’adorabile Coach Lasso e la squadra inizia persino a rispondere positivamente al suo metodo di allenamento. La squadra riesce così a tornare in Premier League alla fine della seconda stagione, dopo essere stata retrocessa in una lega minore. Questi eventi portano Rupert a acquistare il West Ham United e a reclutare l’ex assistente di Ted, Nate, con l’obbiettivo di vendicarsi della sua ex moglie.