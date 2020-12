Tenet di Christopher Nolan da oggi disponibile su Infinity

L’ultima fatica dell’acclamato regista Christopher Nolan è da oggi disponibile sulla piattaforma di streaming online Infinity in 4K. Tenet (potete leggere la nostra recensione a questo link) è stato uno dei pochi film ad essere stato distribuito nei teatri in questo 2020 anomalo per il mondo del cinema. Un’uscita, questa, molto attesa da tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere il film al cinema.

Il cast del film, come vogliamo ricordare, è di altissimo livello e vede protagonisti Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimble Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Kenneth Branagh e Michael Caine. La pellicola, inoltre, ha avuto una distribuzione molto travagliata, rimandando spesso la data d’uscita al cinema a causa della pandemia di COVID-19 che ha messo quasi in ginocchio tutta l’industria cinematografica e non solo.

Tenet è un film molto particolare che ha diviso pubblico e critica i quali hanno avuto reazioni molto divergenti. Stando, però, alle parole dello stesso regista Christopher Nolan, il film affronta una tematica molto particolare: “Non è un film sui viaggio nei tempo. Riguarda il tempo e i vari modi in cui questo può funzionare. Non mi sono mai voluto mettere a fare una lezione di fisica, ma l’inversione è un concetto in cui un materiale vede invertita la propria entropia, quindi si ritrova a tornare indietro nel tempo rispetto a noi”.

L’uscita di Tenet su Infinity è provvidenziale, a maggior ragione in questi giorni di festa in cui gran parte delle persone era abituata a recarsi al cinema per godere di un po’ di sano intrattenimento. Di seguito la sinossi ufficiale del film.

John David Washington è il nuovo Protagonista nell’originale blockbuster action sci-fi di Christopher Nolan, Tenet: armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista viaggia attraverso un mondo crepuscolare di spionaggio internazionale in una missione che si svolgerà al di là del tempo reale. Non viaggio nel tempo, ma Inversione.