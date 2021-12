Secondo il regista Matt Reeves, l’interpretazione di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne nel prossimo film DC The Batman sarebbe ispirata al cantante e chitarrista Kurt Cobain, frontman della storica band Nirvana.

The Batman, Bruce Wayne è ispirato a Kurt Cobain

In uscita nel nostro paese il prossimo 3 Marzo 2022, The Batman vedrà una nuova interpretazione del personaggio DC di Batman , i cui panni questa volta verranno indossati da Robert Pattinson. Secondo il regista del film, Matt Reeves, durante la stesura della sceneggiatura avrebbe preso ispirazione per il protagonista da Kurt Cobain, cantante e chitarrista della band grunge Nirvana.

Nel corso di una recente intervista con Empire, di cui vi riportiamo anche la copertina e alcune nuove immagini inedite, il regista di The Batman ha svelato che questo non sarebbe l’unico legame tra il suo film e la band di Cobain: anzitutto, il primo trailer uscito mesi fa aveva come colonna sonora proprio una delle canzoni dei Nirvana, Something In The Way. Reeves ha raccontato nell’intervista che mentre stava scrivendo la sceneggiatura del nuovo film su Batman si è ritrovato ad ascoltare proprio questa canzone, che rispecchierebbe lo spirito del film e prometterebbe un nuovo approccio nei confronti del personaggio rispetto ai precedenti. Piuttosto che concentrarsi sull’immagine del ricco “playboy”, il regista avrebbe preferito raccontare un personaggio che sta ancora attraversando una grande tragedia, rispecchiando quella che era la tormentata vita di Kurt Cobain, poco prima che questi si togliesse la vita.

Sappiamo inoltre che The Batman sarà anche una storia di indagine e che mescolerà le atmosfere dei fumetti Batman Anno Uno e Batman Il Lungo Halloween, due storie fondamentali per il personaggio DC, che vi consigliamo di recuperare su Amazon.

A convincere Matt Reeves ha coinvolgere Robert Pattinson nel ruolo di protagonista sarebbe stata l’interpretazione dell’attore in Good Time dei fratelli Safdie: ciò che lo ha colpito maggiormente fu la capacità di Pattinson di rappresentare la sua vulnerabilità e disperazione, ma anche la sua forza, assomigliando in un certo senso a Cobain (“assomiglia ad una rockstar, ma anche ad un emarginato“). Dal canto suo, Pattinson ha confermato che il suo Bruce Wayne sarà tormentato a tal punto dal allontanare anche coloro che gli stanno accanto, come il maggiordomo Alfred Pennyworth di Andy Serkis, che in certi punti vedrà della follia negli occhi del suo protetto.