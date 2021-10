The Batman, il sequel sarebbe già stato confermato

L’uscita nei cinema di The Batman si avvicina settimana dopo settimana, visto che Warner Bros. è intenzionata a portare nelle sale un film dedicato al Cavaliere Oscuro che rilanci ancora una volta il personaggio nato tra le pagine dei fumetti DC Comics. I fan sono infatti molto curiosi di vedere Robert Pattinson nei panni del crociato di Gotham City, sebbene stando alle ultime informazioni si stia già iniziando a parlare del sequel ufficiale della pellicola diretta da Matt Reeves.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal noto insider Daniel Richtman e confermato da Batman-on-Film (qui la notizia originale), sembra infatti che il sequel di The Batman abbia già ricevuto il via libera da Warner e DC Films. Anche se è improbabile che un secondo capitolo venga annunciato prima del debutto del prequel nelle sale, è già noto che una serie targata HBO Max ambientata nello stesso universo narrativo è attualmente in lavorazione, e che Reeves avrà un ruolo importante nel suo sviluppo.

Mentre lo show si concentrerà principalmente sulle vicende legate al dipartimento di polizia di Gotham, un’altra indiscrezione vede invece in cantiere anche un secondo progetto televisivo incentrato sul Pinguino interpretato da Colin Farrel, nonostante Richtman abbia accennato al fatto che sarebbero previsti addirittura altri due spin-off attualmente avvolti nel mistero (uno potrebbe riguardare nientemeno che la Catwoman interpretata da Zoë Kravitz). Tutti i progetti dedicati al Batman di Pattinson non avranno in ogni caso alcuna relazione con il Batman di Ben Affleck visto anche in Zack Snyder’s Justice League (qui in offerta speciale).

L’idea, quindi, è che Warner Bros. punti tutta la sua attenzione su Batman e il suo pantheon di personaggi (inclusi i villain), sperando che il film di Reeves possa rivelarsi un successo al botteghino. The Batman uscirà nelle sale cinematografiche il 4 marzo 2022, dopo vari rinvii dovuti solo ed esclusivamente all’emergenza sanitaria mondiale. Nel cast del film troveremo anche Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth e Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista.