The Batman: Jeffrey Wright parla del primo Gordon di colore

Un nuovo trailer di The Batman dovrebbe debuttare all’oramai imminente DC FanDome 2021, e tutti gli interpreti coinvolti nel film hanno iniziato a parlare più o meno apertamente dell’attesissima pellicola, ad oggi già il film più atteso del 2022. Fra questi c’è anche Jeffrey Wright che come sappiamo interpreterà il Commissario Gordon, anzi il primo Gordon di colore nella storia del franchise multimediale batmaniano.

L’attore si è voluto recentemente soffermare su questo aspetto, ribattendo ad alcune critiche che erano state mosse al suo casting come Gordon.

Jeffrey Wright non ha mai nascosto il suo entusiasmo nell’interpretare James Gordon lodando in più di una occasione la visione di Matt Reeves per The Batman nonché i suoi colleghi fra cui Robert Pattinson ovvero il nuovo Bruce Wayne/Batman.

L’attore è ritornato recentemente sulla questione che lo vede interpretare il primo Gordon di colore nella storia del franchise multimediale batmaniano mostrando idee chiarissime in merito:

Riflettendoci un attimo, Batman e i personaggi che operano a Gotham City sono fluidi ed in continua evoluzione. Sarebbe un disservizio per le storie raccontate, la loro valenza storica, e quelle che verranno raccontante in futuro rimanere ancorati ai dettami delle origini. Shakespeare scriveva i suoi personaggi femminili affinché venissero interpretati da giovani maschi adolescenti. Dovremmo quindi oggi nel 21° secolo rispettare ancora quella tradizione per il semplice fatto che all’epoca non era permesso alle donne di recitare? Sarebbe ridicolo. Inoltre Gordon è legato a diversi aspetti: alla città, alla polizia, a Batman, all’idea di giustizia e corruzione… sono tutte cose che non necessitano che lui sia bianco.

Qualcuno, qualcuno di troppo a dir la verità, che ci ha riflettuto anche troppo su questa cosa mostrando le gravi mancanze del nostro paese [si riferisce agli Stati Uniti – NdA]. Alla sua prima apparizione, nel 1939, Gotham City era modellata secondo le città dell’epoca come New York e Chicago la cui popolazione era, per il 90%, costituita da persone bianche. All’epoca nelle forze di polizia c’erano pochissime persone che assomigliavano a me: è un fatto storico. Ma Batman e il suo mondo si è evoluto non solo nei fumetti ma anche nei film interpretando e la contemporaneità attraverso diversi autori. Pensare oggi una Gotham City di soli bianchi sarebbe idiota ed irrealistico, a cosa servirebbe?