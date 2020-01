The Batman: un nuovo attore si unisce al cast

Dopo aver aggiunto un attore al cast, nello specifico Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, le riprese di The Batman inizieranno, con ogni probabilità, a breve. A dare la notizia di questa new entry nel cast non è stato il regista Matt Reeves ma lo stesso attore Jeffrey Wright tramite Twitter proprio pochissime ore fa.

Woke up jet lagged at 10pm thinking I was late. 4:45am now. Off to Gotham.🦇 — Jeffrey Wright (@jfreewright) January 5, 2020

L’attore si unità quindi al cast che per ora vede protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Batman, Zoe Kravitz vestirà, invece, i panni di Catwoman. Come ben sappiamo il ruolo del Commissario Gordon in questi ultimi anni è stato interpretato prima da Gary Oldman nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan (tra poco ancora sul grande schermo con Tenet) e da J.K. Simmons in Justice League di Zack Snyder. Per questo ultimo film su Batman però, con ogni probabilità un cambiamento era prevedibile.

Reeves, regista del film, ha definito The Batman “un punto di vista noir e definitivo della storia di Batman dove il Cavaliere Oscuro investigo su un particolare caso e cerca di difendere i cittadini di Gotham“. Lo scorso anno, sempre Reeves aveva dichiarato di aver rivisitato un po’ tutti i fumetti di Batman che avevano segnato la sua infanzia, e che il film non si trattava di un sequel della trilogia di Nolan: “Sicuramente The Batman non sarà una storia delle origini o qualcosa del genere, sarà invece una storia su Batman, emozionante e che dirà molte cose sul nostro protagonista“. Sempre Reeves ha lasciato intendere, quindi che si tratterà di una detective story dove Batman mostrerà tutte le sue doti da indagatore.

“The Batman esplorerà un’indagine dove il Cavaliere oscuro andrà in fondo nel buio mondo di Gotham per cercare indizi e risolvere il mistero/cospirazione connessi alla storia di Gotham e dei suoi criminali“. Come abbiamo già saputo lo scorso anno, il film prevede la presenza di diversi villain in scena, ma ancora non abbiamo tutti i dettagli per capire quali cattivi prenderanno parte al film.